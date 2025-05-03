Sucesos
Incendio en una casa deshabitada en Vinyols i els Arcs
El fuego ha afectado restos de madera acumulados en el interior de la vivienda, situada en la avenida de Reus, sin causar daños personales ni estructurales
Los Bomberos de la Generalitat han activado este sábado por la tarde seis dotaciones para intervenir en un incendio de vivienda en Vinyols i els Arcs, concretamente en la avenida de Reus.
El aviso lo han recibido a las 18.27 horas. Una vez en el lugar de los hechos, los efectivos han comprobado que la casa afectada estaba deshabitada y que las llamas sólo quemaban restos de madera acumulados en el interior del edificio.
Delante del escenario y, en ausencia de riesgo para personas o para otras edificaciones próximas, se ha decidido retirar cinco de las seis dotaciones activadas para destinarlas a otros servicios.
Los Bomberos han podido controlar la situación rápidamente y el incendio no ha causado heridos ni ha afectado estructuras adyacentes. La actuación ha permitido evitar la propagación de las llamas y garantizar la seguridad de la zona.