Incendio en una casa deshabitada en Vinyols i els Arcs

Los Bomberos de la Generalitat han activado este sábado por la tarde seis dotaciones para intervenir en un incendio de vivienda en Vinyols i els Arcs, concretamente en la avenida de Reus.

El aviso lo han recibido a las 18.27 horas. Una vez en el lugar de los hechos, los efectivos han comprobado que la casa afectada estaba deshabitada y que las llamas sólo quemaban restos de madera acumulados en el interior del edificio.

Delante del escenario y, en ausencia de riesgo para personas o para otras edificaciones próximas, se ha decidido retirar cinco de las seis dotaciones activadas para destinarlas a otros servicios.

Los Bomberos han podido controlar la situación rápidamente y el incendio no ha causado heridos ni ha afectado estructuras adyacentes. La actuación ha permitido evitar la propagación de las llamas y garantizar la seguridad de la zona.