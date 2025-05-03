Unas 3.000 personas replantan los terrenos donde se proyecta la empresa Lotte en Mont-roig del Camp

La acción reivindicativa ha consistido en la plantación de planteles de secano en los terrenos donde se proyecta la empresa Lotte en Mont-roig del CampAriadna Escoda

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Unas 3.000 personas se han movilizado para replantar los terrenos donde se proyecta la empresa Lotte Energy Materials en Mont-roig del Camp.

La acción la ha precedido una marcha lenta de una decena de tractores y ha seguido con la plantación de plantas de secano para «regenerar una tierra árida» la cual consideran que se convertirá en un «complejo químico peligroso».

Imagen de la marcha de los tractoresAriadna Escoda

Organismos como Unió de Pagesos han criticado la implantación del proyecto en el Camp de Tarragona. «Hay zonas donde se han arrancado avellanos, aquí cualquier empresa que viene tiene un grifo y parece que agua no falte», ha cargado Ton Crusells, representando del sindicato agrario.

Todo se enmarca en la acampada convocada por Revoltes de la Terra, que engloba varias luchas en defensa del territorio.

Un grupo de personas prepara una tienda en la zona de acampada de Revoltes de la Terra en Mont-roig del Camp

Cargados con picos y palas, las columnas de participantes se han organizado para repartirse en el espacio y cavar la tierra para después, plantar olivos y plantas aromáticas. Una acción reivindicativa con que se ha querido escenificar el rechazo por parte de entidades y colectivos hacia el proyecto de una fábrica de componentes de baterías eléctricas que se proyecta en el término municipal de Mont-roig del Camp (Baix Camp).

Según la organización, la acción ha reunido a más de 3.000 personas en una convocatoria que ha «desbordado». «No sólo hemos dicho que no a Lotte, sino que también hemos dicho basta a que el Camp de Tarragona sea un territorio vertedor», ha lanzado la portavoz de Revoltes de la Terra, Marta Roig.

La acción se incluye en la acampada organizada por el movimiento Revueltas de la Tierra, que según la organización, tiene el apoyo de un centenar de colectivos de los Países Catalanes. Uno de los objetivos de la iniciativa es el de ampliar el apoyo social contra la implantación de la fábrica de elecfoil al municipio.

«Seguiremos luchando con tres patas básicas: la jurídica, la política y la movilización social,» ha añadido al portavoz del colectivo Salvem Mont-roig, Jep Borrull. Una oposición que basan en los efectos que tendrá la fábrica en los recursos hídricos y agrarios de la zona.

«Es un proyecto que desde Europa se considera estratégico, pero en cambio, nosotros recibimos pérdida de territorio agrícola con un campesinado tocado de muerte, la contaminación del acuífero del Baix Camp y un espolio del agua del Ebro. Entonces entramos en una disputa sobre quién son los recursos y qué queremos construir con eso», ha añadido Roig.

La iniciativa de este sábado también ha recibido el apoyo de entidades como Unió de Pagesos y Revolta Pagesa; desde el sindicato agrario se han mostrado críticos hacia la concesión del agua que tendrá la fábrica. «También nos hace sufrir donde irán las aguas que se hayan depurado, cuando vayan a las rieras. Tenemos un problema con otras zonas con aguas que pasan por industrias y, sin embargo, cuando llegan a los barrancos, hay problemas con los acuíferos», ha expresado Ton Crusells, representando de Medio Ambiente en el Baix Camp de Unió de Pagesos.

Una acampada con actos hasta el domingo

La acampada se ubica en un terreno agrícola dentro del término municipal de Mont-roig del Camp, donde centenares de personas se reúnen desde el viernes hasta este domingo. Entre las actividades previstas, hay charlas de entidades en defensa del territorio, cuenta-cuentos infantiles, conciertos y talleres familiares. Una programación que se concentra a la carpa instalada en esta finca y a la cual no se ha permitido el acceso a los medios de comunicación.

A pesar de no hacerse al punto exacto donde se proyecta la fábrica Lotte Energy Materials, la acción busca mostrar el rechazo en el proyecto y denunciar los efectos en el territorio. En este sentido, el colectivo Salvem Mont-roig ha aseverado que la fábrica comportará pérdida de terrenos agrícolas y la contaminación del acuífero mayor del Baix Camp.

Hoy por hoy y tal como adelantó la ACN, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha admitido a trámite dos recursos contenciosos contra el POUM de Mont-roig del Camp presentados por separado por entidades contrarias al proyecto, hecho que ha comportado el inicio del procedimiento judicial.

Lucha conjunta en favor del territorio

Al mismo tiempo, la propuesta también abre el prisma y busca ampliar la reivindicación a otras luchas en defensa del territorio o de los derechos humanos. «Es un acto dirigido a la sociedad, nosotros de la administración lo único que esperamos es que si realmente se hace lo bastante bien el trabajo, se sientan presionadas a hacer cambios en alguna dirección, pero no esperamos una respuesta suya para después actuar nosotros», ha señalado Roig.

Los concentrados aprovechan la acción para defender también una transformación profunda del modelo económico actual. Así lo ha apuntado Marta Roig, portavoz de Revoltes de la Terra, a quien ha afirmado que la iniciativa pretende ser una medida de presión y al mismo tiempo, un «ensayo de una nueva de lucha».

«Veremos todas las posibilidades que se abren y las alianzas que se pueden hacer, esperemos que sea una primera semilla que no pare de crecer y ocurra un movimiento de masas muy amplio», ha insistido Roig.

Así, la propuesta toma una lucha –como la de oposición a la fábrica de complementos de baterías eléctricas proyectada en Mont-roig- para hacer de altavoz del resto de reivindicaciones del territorio. «La intención es que nos sirva de ejemplo un proyecto para poner en valor todas las luchas que hay en el territorio», han apuntado desde Revoltes de la Terra.