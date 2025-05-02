Diari Més

Rescatan a un bañista con signos de hipotermia en la playa del Cavet de Cambrils

Los hechos han sido a primera hora de este viernes y ha participado un helicóptero de Salvamento Marítimo

Imagen de la llegada del bañista en el puerto de Cambrils.Bombers

Un bañista ha sido rescatado a primera hora de este viernes en la zona de la playa del Cavet de Cambrils. El aviso lo han recibido a las 07.45 horas por una persona que se encontraba 50 metros adentro del mar, justo cerca de la línea de boyas, y no podía llegar a la playa.

Como consecuencia, se han activado tres dotaciones de Bombers de la Generalitat y el helicóptero de Salvamento Marítimo que se han movilizado hasta la playa cambrilense.

Allí los bomberos han conseguido llegado hasta el bañista nadando y una barca del puerto de Cambrils se ha movilizado hasta el punto donde se encontraba y lo ha extraído del agua. El bañista tenía síntomas de hipotermia y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) lo ha trasladado hasta un centro hospitalario.

