Almoster continúa como el municipio con la renta per cápita más elevada de la provincia de Tarragona el año 2022, con 23.710 euros por habitante, según los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Esta cifra representa un incremento del 5,2% con respecto al año anterior, y sitúa Almoster muy por encima de la media catalana, fijada en 19.140 euros.

Otros municipios tarraconenses que figuran entre los mejor posicionados son Castellvell del Camp (20.481 €), el Catllar (19.813 €), els Pallaresos (19.595 €) y Altafulla (19.491 €). Los cinco superan de manera clara la media de la demarcación y se mantienen como puntos de referencia con respecto a bienestar económicos dentro del territorio.

En paralelo, municipios como Corbera d'Ebre (Terra Alta) han registrado los aumentos más destacados de renta en términos porcentuales, con un incremento del 14,2%, un dato especialmente significativo en una comarca que todavía se sitúa por debajo de la media catalana, con 14.969 euros por habitante. También aparecen entre los municipios con rentas más bajas de la provincia el Perelló y Riba-roja d'Ebre, con niveles que se encuentran un 30% por debajo de la media.

Con respecto a las comarcas, la situación en Tarragona es desigual. El Montsià (14.415 €), la Terra Alta (14.969 €), el Alt Camp y el Priorat se encuentran entre las zonas con los incrementos a más moderados, con subidas inferiores al 1%. Aun así, todas las comarcas de la provincia han experimentado una mejora de la renta por habitante con respecto al año 2021, en línea con la tendencia general a Cataluña.

Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la remuneración de los asalariados (+8,3%) y a una subida del beneficio empresarial familiar (+3,9%), aunque las prestaciones sociales han disminuido un 2,8%.

Datos en Cataluña

Sant Just Desvern, con 30.352 euros, volvió a ser el municipio con más renta per cápita en el 2022 después de tres años, seguido de Matadepera y Tiana, según los últimos datos publicados por el Idescat, este miércoles. Este mismo año los ingresos por habitante aumentan a todas las comarcas y la media del país es de 19.140 euros, un crecimiento respecto del 2021 de un 2,7%.

La renta por habitante en Cataluña es de 19.140 euros el año 2022, cifra que supone un crecimiento anual del 2,7%. Según el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), el incremento de la renta afecta a todas las comarcas, pero de forma significativa afecta el Arán, con un aumento del 8,2%, con respecto al año anterior.

Lo siguen un grupo de 12 comarcas con incrementos de renta entre el 3 y el 4%, entre las cuales hay el Barcelonès y el Baix Llobregat, las dos con las rentas por habitante más altas de Cataluña (21.297 euros y 19.933 euros, respectivamente). Los incrementos más moderados se sitúan en el Alt Penedès, el Priorat, el Alt Camp y el Berguedà, con aumentos de la renta inferiores al 1%.

Variaciones al margen, el resto de comarcas se sitúan con una renta inferior a la media catalana, y ha cinco con una renta un 20% inferior a esta media: el Montsià (14.415 euros), el Alt Urgell (14.757 euros), el Alt Empordà (14.954 euros) y la Terra Alta (14.969 euros).