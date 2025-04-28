Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los representantes de los trabajadores y la empresa SECOMSA han firmado el nuevo convenio colectivo, después que el proceso negociador se desencallara con la huelga que llevaron a cabo en septiembre del año pasado.

SECOMSA es la empresa encargada de la recogida selectiva en origen, reciclaje y tratamiento de residuos municipales tiene sus instalaciones en Botarell y es gestionada por el Consell Comarcal del Baix Camp.

La Sección Sindical de CGT SECOMSA Botarell considera «muy positiva» la firma del nuevo convenio y «un gran éxito», más teniendo en cuenta las circunstancias que han precedido a la firma.

Desde el sindicato explican que el anterior convenio colectivo se firmó el año 2008, por lo que «estaba totalmente obsoleto, tanto en las condiciones laborales como en las económicas.

El nuevo convenio contempla la reducción de la jornada a 35 horas semanales; el aumento del salario bruto de todas las categorías; la ampliación de días personales de 6 a 9; la ampliación del premio de fidelización de dos pagas extras a los 25, 30, 35 y 40 años; el compromiso de renovación de la flota de camiones; y el estudio de reestructuración y mejora de las rutas de recogida, además de la retirada de todas las denuncias contra los participantes en los piquetes informativos durante la huelga.