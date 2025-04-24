El Ayuntamiento de Cambrils deja su deuda a cero

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, y el regidor de Hacienda, David Chatelain, durante la rueda de prensa. Cedida

El alcalde de Cambrils, Oliver Klein, y el regidor de Hacienda, David Chatelain, han anunciado la aplicación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales y la amortización total de la deuda municipal. Esta decisión situará el endeudamiento municipal a cero euros y permitirá al consistorio liberar recursos para destinarlos a proyectos estratégicos en beneficio de la ciudadanía.

Oliver Klein ha explicado que la amortización total de la deuda y la utilización responsable del Remanente de Tesorería suponen una oportunidad única de refuerzo de la solvencia de Cambrils. «Con esta operación podremos ofrecer mejores servicios y acometer nuevas inversiones sin comprometer el futuro financiero del municipio», ha afirmado el alcalde.

Aun así, Chatelain subraya la importancia de un control exhaustivo de las operaciones de gasto para cumplir con la normativa de estabilidad presupuestaria, puesto que el incremento del gasto estructural generado en los dos últimos ejercicios representa una amenaza por el cumplimiento de las reglas fiscales, siendo el capítulo de personal el más comprometido.

El Remanente de Tesorería permitirá destinar 7,1 millones de euros a la remodelación y mejora del Mercado de la Vila (970.000 euros), la liquidación del préstamo hipotecario de APARCAM (850.000 euros) y la amortización de la deuda bancaria, superando los 5 millones de euros.

La liquidación del endeudamiento permitirá eliminar el gasto destinado a pagos de capital e intereses durante la práctica totalidad de este ejercicio. Además, el Ayuntamiento dispondrá de un margen más amplio para la gestión de los fondos municipales, puesto que sin deuda se incrementan las posibilidades de uso del remanente.

Con la cancelación del préstamo hipotecario de APARCAM, se recuperarán terrenos que avalaban un préstamo hipotecario, el valor de mercado del cual ha aumentado, y permitirían una financiación sin coste.

Inversiones futuras

Después de la cancelación de la deuda, el consistorio prevé impulsar diferentes proyectos de relevancia, entre ellos la remodelación de la calle Orquídeas, la remodelación del entorno al mercado, la urbanización de la avenida Baix Camp y un plan de rehabilitación del alumbrado municipal.

Para eso, se valoran créditos por un importe que estaría alrededor de los cuatro millones de euros, cantidad inferior a la deuda liquidada. Además, está pendiente recibir subvenciones por valor de más de un millón de euros, sin contar los posibles ingresos que generaría la venta de las parcelas que avalaban el préstamo hipotecario de Aparcam.