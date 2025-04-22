Cambrils licita la sustitución de la cubierta del pabellón y la renovación de la pista de atletismo

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Cambrils ha sacado a concurso público dos proyectos financiados con fondos europeos Next Generation: la reparación y actualización del sistema envolvente térmico del polideportivo municipal y la renovación de las áreas de saltos y semicírculos interiores de la pista de atletismo. Además, dentro de la misma convocatoria del programa de Planes de Sostenibilidad Turística, el Ayuntamiento acaba de adjudicar el proyecto la ampliación y mejora de la red de carriles bici elaborado por el Departamento de Obra Pública.

El primer proyecto que se ha licitado es la sustitución de de la cubierta del pabellón 1 para evitar las filtraciones de agua que estropean el edificio e incrementar la prestaciones de aislamiento térmico. La nueva cubierta será del tipo panel Sandwich con aislante y tendrá un lluernari central que dará luz natural en la instalación, con el consecuente ahorro energético. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de abril por un importe máximo de 316.967 euros IVA incluido.

El otro proyecto en fase de licitación es la adecuación de la pista de atletismo para la homologación de la Federación Española de Atletismo. Los trabajos consistirán en corregir varias deficiencias detectadas por los jueces homologadores, como la renovación de las chapas de la pista, las señalizaciones, los pavimentos del pasillos de lanzamiento de jabalina y de la zona de impulso de salto de altura o las marcas de distancia, entre otros. En este caso, el plazo para presentar las ofertas se acaba el 28 de abril y el presupuesto de la licitación es de 119.184 euros IVA incluido.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha adjudicado las obras de ampliación y mejora de la red de carriles bici en la empresa Hormigones Blanco SLU por un precio máximo de 122.926 euros IVA incluido. Este proyecto del Departamento de Obra Pública incluye la creación de un nuevo carril bici en un espacio situado detrás del instituto escuela Joan Ardèvol para unir la avenida Mil·lenari y la avenida del Esport, además de la reparación y adecuación el carril bici ya existente en la calle Rosa Dels Vents, al límite con Mont-roig, entre el paseo Marítimo y la antigua carretera N-340.

Las actuaciones forman parte del proyecto Cambrils, Villa Marinera Sostenible, aprobado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.