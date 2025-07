El flamenquito vitalista de Bali Cejas resonará en la Cripta

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Una cantautora que lleva media vida con la guitarra en la mano, que escribe y canta sobre las cosas que le pasan, las emociones y el entorno, pero transmitiendo energía positiva, con un aire popero y flamenquillo. Así se presenta Bali Cejas, cantautora cambrilense que justo acaba de presentar su cuarto trabajo, titulado Sentido.

Se trata de un EP en el que ha contado con la colaboración de los músicos Camilo Villalon (bajo) y Rafita, conocido también como Gitano Punky (percusión y coros). La producción del EP se ha realizado en dos estudios: el Convent de les Arts, con Miquel de Marcos, y Dondonauticaestudio, donde Paco Lozano y Sergio Casado han colaborado en la producción del tema Sentido, la canción que da nombre al EP.

El camino de la música cogió a Bali de bien pequeña, por influencia de su padre Manuel, que también es quien le puso este sobrenombre cariñoso que más adelante adoptaría como nombre artístico. Formada musicalmente con estudios de solfeo, canto y guitarra, Bali reconoce que siempre ha estado muy influenciada «por la sangre del sur», que, apunta, le viene de familia.

«Cuando tuve las bases musicales para componer y tocar, me fui a Barcelona a cursar estudios de Arte en La Llotja. Fue entonces cuando me estrené dando conciertos. Primero sola, y después con varias formaciones y músicos hasta llegar a ir por mi lado», explica. A día de hoy, Bali es una persona muy conocida en Cambrils, no sólo por la música, sino también por su vertiente artística.

En cuanto a su trayectoria en el ámbito musical, la cantautora admite que la experiencia la ha hecho mejor compositora. «Con los años he reciclado todo lo que escucho y que me gusta» Además, también ha evolucionado con la voz. «Aunque canto desde el alma, sin pensar en la respiración, con el tiempo he ido ganando una especie de tranquilidad. Antes era mucho más chillona», admite riendo.

Bali presentará este nuevo trabajo este mismo domingo, 13 de abril, a las 19.30 h en la Cripta de la Ermita de Cambrils. Lo hará acompañada de Camilo Villalón y Rafita, y también de Pedro Ayala, que hará una pequeña colaboración. Además, durante el concierto estrenará el videoclip de la canción Sentido.

«Aunque ya había actuado en la Cripta, había sido haciendo audiciones de música clásica. Presentar ahora mi trabajo me apetece mucho, porque será un concierto mucho más íntimo de lo que acostumbro a hacer normalmente en las salas. Podré mostrar otra parte mía, y eso me parece muy bonito», concluye.