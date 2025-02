El rapero de Cambrils que lo está petando y que es considerado la nueva promesa del freestyle

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Verificado por Creado: Actualizado:

«Tuko va a dar que hablar en la escena en los próximos años», «sigan a la próxima bestia de España, es un prodigio» o «le conocí hace unos meses en una competición y me quedé loco» son algunos de los comentarios que se pueden leer acerca de Tuko SSJ, un joven rapero de Cambrils que lo está petando y que ya es considerado, por muchos, como la nueva promesa del freestyle.

Tuko, que ya ha participado en varias competiciones importantes, ha recibido comentarios en sus redes sociales de Gordo Master, un famoso MC, de Rodrigo Quesada, un polémico creador de contenido que sigue la actualidad del freestyle, o de 'El Misio', el presentador argentino de moda de las batallas de freestyle.

Otros comentarios que se pueden leer en sus post son, por ejemplo, «el talento no tiene edad», «eres literalmente el Lamine Yamal del rap en España» o «si tienes ese nivel con 14 años, no me quiero imaginar con 24». Así pues, Tuko SSJ, de seguir así, puede cumplir con las expectativas que hay sobre él y convertirse así en el futuro del freestyle.