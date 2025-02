Ningún pacto se descarta para gobernar Cambrils

Publicado por Álvaro Rodríguez Redactor Verificado por Creado: Actualizado:

La calma y la prudencia son la tónica gobernante en el clima político de los últimos días en Cambrils. Una calma especialmente notable en el grupo municipal de Junts, que finalmente dará hoy la respuesta oficial a la expulsión de Enric Daza, concejal de Urbanismo, del equipo de gobierno municipal.

La convocatoria juntarie contará con la presencia del mismo Daza y las concejalas Laura Mellau y Teresa Recasens, a quien el alcalde invitó a mantener su cargo. Así, todo parece indicar que finalmente Junts apostará por abandonar en bloque el gobierno y hacer pasar a sus tres representantes municipales a la oposición, tal como apuntó este diario. En caso de confirmarse, el ejecutivo municipal, ya en minoría, pasaría a tener sólo ocho miembros.

Mientras tanto, la oposición ha empezado a moverse para evaluar un posible rédito político de este movimiento de sillas. Nou Moviment Ciutadà, el partido liderado por Oliver Klein y con seis representantes en el Ayuntamiento, celebró el martes por la noche una asamblea con una «amplia representación de la militancia» para decidir movimientos.

En esta, se aprobó por unanimidad «abrir una ronda de reuniones y contactos» con el resto de grupos municipales. La dirección de estas reuniones no ha sido detallada por el partido, desde donde aseguran que «están estudiando la situación actual y analizando todos los escenarios posibles».

La probable renuncia de Junts en el gobierno aumenta la posibilidad de Klein a sacar adelante una moción de censura y recuperar la alcaldía de Cambrils. El exalcalde contaría con la predisposición de los dos concejales del PPC, ya que David Chatelain, portavoz del grupo popular, afirma sentirse «muy cómodo» ante una hipotética gobernanza con Klein.

Eso sí, el representante afirma que su grupo «tiene una vocación de gobierno» y no entrarán en pactos que impliquen «cambios de sillas por cambiar». Las matemáticas exigen, al menos, otro socio a fin de que prospere una mayoría que revoque al actual gobierno. Con Junts fuera del ejecutivo podría ser bastante suma para entregar, junto con el PP, las llaves a Klein.

Chatelain no niega la posibilidad de este planteamiento, pero reconoce que la unión de estos dos partidos tiene «implicaciones supramunicipales». Por otra parte, el popular considera que es necesario articular un «programa de salvación» y no descarta sentarse para plantear un pacto en el que «todos tengamos muy claro dónde vamos y qué buscamos». Sin embargo, el portavoz admite que no quieren «encajar piezas porque sí» y asegura no tener «especial ilusión» por pactar con ninguno de los grupos municipales.

Tampoco hay que descartar que no pase nada y el gobierno se quede en minoría, pero la imposibilidad de convocar elecciones hará que los más de dos años que quedan de mandato se harán complicados. Sin ir más lejos, pronto se tendrá que aprobar un presupuesto para el 2025 y la oposición no parece demasiado dispuesta a darle apoyo sin nada a cambio.

En esta línea, los socialistas buscan sumar los seis concejales del Nou Moviment Ciutadà a las filas de gobierno y enterrar así una posible moción de censura. En este supuesto, es difícil pensar que Klein aceptaría algo que no fuera recuperar la alcaldía.

Para hacerlo posible, Clúa tendría que renunciar a la vara, una decisión siempre complicada. En cualquier caso, estos dos grupos no serían suficientes para sumar una mayoría, con sólo nueve concejales. En este caso, tanto Junts como el PP podrían servir de muleta para hacer realidad este inusual acuerdo.

No por extraña es descartable esta opción, ya que David Chatelain ha dejado caer a este diario que «una fragmentación del actual gobierno abre muchas posibles ecuaciones». El popular indica que un hipotético gobierno con Nou Moviment Ciutadà podría darle una vuelta a Cambrils» y aseguran que «sabemos cómo hacerlo» en referencia a su anterior alianza con Klein.

Y es que tanto la unión Klein y el PP con los socialistas o con Junts nos llevarían a un escenario similar al vivido en el 2021. En aquel momento, el líder del Nou Moviment Ciutadà obtuvo la alcaldía a través de una moción de censura con el apoyo de los socialistas, ciudadanos, el PP y no adscritos procedentes de Junts y Cs. En aquel momento, Enric Daza todavía formaba parte de las filas del Nou Moviment Ciutadà. Así parece que el dividido consistorio cambrilense está condenado a vivir en una historia cíclica de cambios de alcaldía repentinos.

Nada se descarta porque todos los grupos estudian todos los escenarios, pero todos los planteamientos parecen llevar a una alcaldía de Klein, poseedor de la llave del gobierno y de la mayoría de los concejales. De momento, el escenario continúa completamente abierto y todo parece tan rocambolesco como probable.