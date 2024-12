La plantilla del Ayuntamiento de Cambrils cobra la nómina de diciembre ocho días tarde

Publicado por Efe Verificado por Creado: Actualizado:

Los empleados municipales del Ayuntamiento de Cambrils han cobrado este lunes la nómina de diciembre que tenían pendiente desde el pasado día 22, informan la junta del personal y el comité de empresa del consistorio a través de un comunicado.

De esta manera, la plantilla municipal ya ha percibido todo el dinero que se le debía este mes: el 24 de diciembre cobró la paga doble y entre los días 27 y 28, los incrementos salariales del 0,5% y el 2% fijados por el Gobierno central para los funcionarios y trabajadores laborales de la Administración.

El alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa, aseguró que el Ayuntamiento no pudo pagar a sus empleados el 22 de diciembre a causa de «problemas técnicos», no por falta de liquidez, y se comprometió a abonar todo el dinero antes del 31 de diciembre, como así ha sido.

De hecho, Clúa se puso al frente de la concejalía de Recursos Humano, en sustitución de la concejala Gemma Balanyà, para solucionar el problema.

La junta de personal y el comité de empresa agradecen en el comunicado el esfuerzo de los trabajadores de Recursos Humanos para que hayan podido cobrar la nómina y señalan que los trabajadores de este departamento «han vivido una tensión que no es de recibo».

«Algunos han hecho una cantidad ingente de horas extras, suponemos que forma voluntaria, y han sido sometidos a tensiones que no les corresponde», han asegurado.

Los representantes de los trabajadores, que no descartaban convocar una huelga a principios de enero si no cobraban, también exigen al alcalde que esta situación no se vuelva a repetir, y subrayan que «eso que ha pasado ha sido un incumplimiento flagrante del convenio y del pacto de condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento».