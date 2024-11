El Consell Comarcal del Baix Camp cubrirá bajas y jubilaciones y camina hacia una nueva RLT

Publicado por Sergi Peralta Moreno Verificado por Creado: Actualizado:

«La reunión ha ido bien; podría haber ido mejor». Con estas palabras resumía Conxi Montes, presidenta del comité de empresa del Consell Comarcal del Baix Camp, la reunión mantenida ayer con el equipo de gobierno del ente supramunicipal para compartir las reclamaciones de la plantilla e intentar encontrar soluciones.

El encuentro sirvió para acercar posiciones y empezar a ponerse manos a la obra. La medida más inmediata que se extrae será la cobertura de bajas, excedencias y jubilaciones. Montes explicó que se hará «a partir de ya, en un plazo de un mes». Así y todo, lamentó que ya se podría haber solucionado.

Plantilla y directiva coincidieron en la voluntad de sacar adelante una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RLT). El presidente del Consell Comarcal del Baix Camp, Ernest Roigé, afirmó que existe «el compromiso» de encaminarse hacia una «nueva RLT». «Parece que hay cosas que están cambiando y la situación nos permitirá hacerlo», expresó. La administración pública tendrá que efectuar «consultas» y ver «qué trámite tenemos que hacer».

El jueves, sin embargo, volverá a encontrarse con los representantes de los trabajadores. Montes señaló que quieren un compromiso por escrito firmado por todos los partidos políticos y que el acuerdo pasará por pleno el 10 de diciembre. La RLT se aplicaría con un plazo máximo de un año, pero «con efecto retroactivo a pagar desde el 1 de enero del 2025».

No obstante, la presidenta del comité de empresa apuntó que han tenido que «ceder en una cosa que no queríamos ceder, pero esperamos que esto comporte que podamos avanzar, porque estábamos estancados». Se refiere al hecho de «tener que anular las tablas salariales que teníamos aprobadas». «Si llega el 1 de enero y esto no está en marcha, tendremos que buscar otras alternativas que quizás no gustarán, pero no podamos más», aseveró.

Mientras el comité de empresa y el equipo de gobierno estaban reunidos, una cincuentena de trabajadores se manifestaron en las puertas del ente comarcal gritando proclamas como «respetad los acuerdos» o «menos políticos, más trabajadores». Asimismo, mostraron pancartas con mensajes como «inacción=dimisión». En esta línea, Montes aseguró que no se detendrán las movilizaciones. «Hasta que no se vea movimiento, no pararemos», concluyó.