Expedientada una educadora de una guardería de Cambrils

Una educadora de la guardería Maria Dolors Medina de Cambrils fue expedientada y suspendida de empleo y sueldo durante el pasado curso por varias denuncias de otras trabajadoras. El caso llegó a manos de Jordi Barberà, concejal de Educación en el consistorio cambrilense, poco tiempo después de asumir su cargo.

Según detalla Barberà, el caso se remonta a hace unos dos años, cuando varias compañeras de la educadora habían tramitado una denuncia contra ella a los Mossos d'Esquadra, la dirección del centro también habría informado el Ingesol sobre una posible mala praxis.

No obstante, la denuncia fue desestimada por los Mossos d'Esquadra y, hasta ahora, la trabajadora se encontraba de baja. Cuando Barberà conoció los hechos abrió un expediente disciplinario que suspendía a la trabajadora durante 40 días, los cuales ya se han cumplido.

Además, informó de la situación a los padres y madres del centro, los cuales conocieron así el caso por primera vez. El concejal asegura no entender «cómo no se había hecho nada antes con unas acusaciones tan graves encima de la mesa».

El concejal reconoce que «es una parte incomoda el hecho de ponerlo en conocimiento de las familias», pero defiende su actuación con el fin de «proteger a los niños y aclarar la verdad sobre el caso». En esta línea, Barberà considera que «el anterior gobierno no actuó con la celeridad que pide una situación así», manifestando que no entiende «porqué no se hizo nada».

Posteriormente, el departamento de Educación interpuso una querella criminal, la cual también fue archivada por el juez al considerar que no había nuevos elementos con respecto a la denuncia archivada por los Mossos d'Esquadra.

Con las vías judiciales y disciplinarias agotadas, el concejal asegura que «no hay nada que impida la vuelta de esta trabajadora una vez acabe su baja». Barberà afirma que ha recibido «inquietud» por parte de las familias, pero considera su obligación «que tuvieran conocimiento».