Josep Masdeu: «Estamos cambiando el perfil de la Feria, centralizándola en la calle Major y en las plazas»

Publicado por Verificado por Creado: Actualizado:

¿Cómo se presenta la Feria este año?

«Este año podremos disfrutar otra vez tanto del gran nivel de nuestros productos agrícolas como de las paradas de un sector comercial vivo y con identidad propia como lo es el comercio selvatà. La Feria tiene una parte comercial, pero también tiene una parte lúdica: las atracciones, las catas de vinos, la zona de restauración, las actuaciones musicales... Se trata de un acontecimiento muy importante para el municipio, es un fin de semana en que todo el mundo puede encontrar su propio espacio y un lugar ideal para hacer un intercambio de ideas y opiniones donde también se aprovecha para reunirse con la familia o los amigos».

¿Se han incluido novedades en el programa?

«Sí, el leitmotiv de esta edición es el encuentro de motos antiguas. Hemos hecho una convocatoria junto con el Motoclub de la Selva del Camp. El año pasado ya hicimos un encuentro de coches antiguos en la zona de los Ponts y tuvo mucho éxito. Por otra parte, desde hace algunos años que estamos cambiando el perfil de la Feria, centralizándola por la calle Major y focalizando los espacios en las plazas del municipio como por ejemplo la zona de restauración, la cata de vinos, las paradas de productos de proximidad... Otra novedad de este año es la apertura del Centro de Interpretación dels Ollers de la Selva del Camp, se trata del taller del último alfarero que quedaba en la Selva, donde se explicará en las diferentes estancias todo el procedimiento que se llevaba a cabo para poder obtener los pucheros y ollas tan característicos del municipio, desde dónde se almacenaba el barro hasta como lo modelaba y lo cocía al horno. Este se podrá visitar gratuitamente el sábado por la tarde y domingo durante todo el día en horario de Fira, serán visitas guiadas de 30 minutos y tendrán un aforo limitado».

¿Para alguien que no sea de la Selva y no haya venido nunca a la Feria, qué le recomendaría que no se perdiera?

«¡Todo! Como he mencionado, la Feria es muy importante para los selvatans y estamos muy orgullosos. Si alguien la viene a visitar por primera vez, mi recomendación es que empiece subiendo desde el Portal d'Avall por la calle Major hasta el Castillo, donde encontrará paradas de toda clase: artesanales, de proximidad, de las entidades, etc. Este Año con motivo de la apertura del Centro de Interpretación dels Ollers de la Selva del Camp hemos querido hacer una exposición a cielo abierto en la calle de los Ollers, haciendo así que la gente pueda descubrir este oficio que ha sido muy importante para el pueblo y que los lleve directamente a Ca Hipòlit, donde podrán disfrutar de la visita guiada por este espacio museístico».

Dejando de lado la Feria, aprobaron en el plenario de principios de octubre la nueva tasa de la recogida de basura, que ya sigue la filosofía de quien más contamina, más paga. ¿A nivel práctico, cómo funcionará eso?

«La nueva ordenanza se adapta a la ley, que entrará en vigor el próximo 2025. La normativa dicta que es el ciudadano quien tiene que pagar el coste total del servicio de recogida y tratamiento de la basura, y eso se hará a través de esta tasa. Hace casi diez años la recogida de la basura le costaba al Ayuntamiento unos 300.000 euros, en cambio, el año que viene se ha calculado que el coste sea de 725.000 euros, más del doble. Nosotros lo hemos planteado como un proyecto social y colectivo, ya que se tiene que hacer un esfuerzo de todos los vecinos y vecinas para mejorar el porcentaje de la recogida selectiva. En la Selva necesitamos reciclar más y mejor».

¿Cómo avanzan las obras de la Defensa Agraria?

«El edificio de la Defensa Agraria fue construido el año 1926 y requería una serie de actuaciones que permitieran mejorar su seguridad, funcionalidad y accesibilidad. La primera fase consistió en las tareas de mejora de la estructura y sustitución de la cubierta del equipamiento, a finales de este 2024 se prevé acabar la segunda fase. Durante el año 2025 se llevará a cabo la tercera fase que englobará la instalación de un nuevo sistema de climatización, la construcción de la nueva zona de vestuarios o el aislamiento acústico de la sala. Tenemos previsto reabrir la sala el año 2026, aprovechando que es su centenario».

¿Qué otros proyectos tienen en marcha actualmente? ¿Y cuáles serán las principales actuaciones que quieren emprender de cara a 2025?

«Otro proyecto que se empezará este año será el arreglo de la calle de las Eres, una de las últimas calles del pueblo que se encuentran en mal estado. Se trata de una inversión de 550.000 euros donde se rehabilitará la calle y se harán mejoras. También presentamos un nuevo proyecto de turismo llamado Quatre passejades per la Selva monumental, que son cuatro visitas guiadas por diferentes espacios del municipio. Finalmente, también haremos la presentación del proyecto de refugio climático de la plaza del Portal d'Avall, que lo pondremos en marcha el año que viene».