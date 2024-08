Desesperación por el incivismo en la Ermita de Santa Anna de Castellvell del Camp

Publicado por Marta Gutiérrez Verificado por Creado: Actualizado:

Desde el Ayuntamiento de Castellvell se muestran desesperados ante las incidencias nocturnas en la Ermita de Santa Anna. Los vecinos que viven en torno a la ermita exigen soluciones inmediatas al ayuntamiento ante la situación insostenible que se repite cada noche desde hace años y que cada vez se agrava más.

«Esta problemática se repite cada año y empeora progresivamente, y no puede ser que todavía estén estudiando soluciones», han asegurado los vecinos de Castellvell. En la zona de la ermita, «hay dos focos principales de problemas que son la ermita en sí y la zona de parking de debajo situado en la calle de la Costa, donde se ven coches derrapando, grupos de personas haciendo botellones, gente pernoctando y, sobre todo, gente tirando piedras a los coches».

A pesar de haber comunicado estas incidencias al ayuntamiento, los vecinos no se muestran satisfechos con las medidas que se aplicaron el viernes pasado de ampliar el horario del vigilante nocturno de las 4 a las 6 de la madrugada. «El vigilante nocturno que hay no es suficiente para parar estos incidentes, ya que hace ronda y no está toda la noche en la ermita», han apuntado los vecinos.

El alcalde de Castellvell, Josep Sabaté, ha explicado que «desde el día que recibimos la primera instancia o queja, nos pusimos a trabajar para dar solución a los problemas». El problema más grave es que suben a la ermita y tiran piedras a los coches, también durante el día y «la solución no es poner una puerta y ya, se tendría que cerrar el perímetro y eso no lo podemos decidir sólo diez vecinos porque la ermita es de todo el municipio», ha añadido Sabaté.

«Hemos buscado la solución conjuntamente con los Mossos d'Esquadra y nuestros servicios técnicos, que esperamos que sea tan pronto como se pueda porque en todo momento hemos sido y estaremos al lado de los vecinos, como ya demostramos hace cuatro años cuando se contrató la vigilancia», ha remarcado el alcalde.