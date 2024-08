Los empleados del Burger King de Cambrils denuncian que trabajan a más de 40 grados

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Los trabajadores de un establecimiento de la cadena de comida rápida Burger King ubicado en el barrio de Vilafortuny, en Cambrils, Tarragona, han denunciado estar laborando en condiciones «infrahumanas» debido a las altas temperaturas que se registran en el local. Según informan, el sistema de aire acondicionado del restaurante lleva sin funcionar desde Semana Santa, lo que ha ocasionado que 11 empleados hayan tenido que ser atendidos por golpes de calor.

«Hemos estado trabajando en condiciones que no son legales, son infrahumanas, porque hemos llegado a máximas de hasta 42 grados trabajando», aseguró un miembro de la plantilla que prefirió mantener el anonimato. Por su parte, una de las trabajadoras afectadas relató: «Se me nubló la vista, tenía muchos temblores, y en ese momento decidieron llevarnos en coche a urgencias». En su informe médico consta el diagnóstico por golpe de calor e insolación.

Más de una decena de trabajadores afectados

De acuerdo con el representante sindical de la plantilla, entre el viernes y el sábado pasado, otros 10 trabajadores tuvieron que ser atendidos en centros de atención primaria por la misma razón. Como medida temporal, mientras se repara la instalación de aire acondicionado, la empresa ha ofrecido reubicar a los empleados en otros locales, una solución que no ha convencido a los afectados.

«Continúo teniendo ansiedad solo de pensar en volver a trabajar. Trabajas sudando la gota gorda, ves a tus compañeros a punto de desmayarse... No te encuentras bien, no trabajas bien. Encima, te exigen un ritmo rápido, porque los clientes se quejan de que no salen los pedidos. No podíamos ir rápido trabajando a 42 grados», lamentó la misma trabajadora.

No es un caso aislado

Desafortunadamente, este no es un caso aislado en las cocinas de muchos restaurantes durante la época estival en España. Desde mayo hasta la fecha, la Inspección de Trabajo ha recibido 105 denuncias y se han abierto 112 expedientes vinculados con la calor en el ámbito laboral.

Entre estas denuncias se encuentran las presentadas por CCOO en relación a este establecimiento y otros dos más ubicados en la Costa Daurada. La Inspección de Trabajo ya ha abierto un expediente a la cadena de comida rápida por este motivo.

