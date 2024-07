Alfons García, nuevo senador por designación autotòmica

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Esta semana el pleno del Parlamento ha elegido a los senadores que les corresponden por designación autonómica. En este sentido, el ex-alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García, ha sido uno de los designados representante en el grupo socialista.

Alfons García, ha sido alcalde y concejal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant durante 12 años, consiguiendo mayorías sólidas y unos resultados que consolidaron el PSC como primer partido del municipio.

Licenciado en geografía e historia por la Universidad de Barcelona y Doctor en Geografía por la Universidad Rovira i Virgili, ha sido funcionario del cuerpo de profesores catedráticos de secundaria.

En sus primeras declaraciones una vez elegido senador del Parlamento, Alfons García ha destacado que «quiero poner mi granito de arena en un doble sentido. Primero, para hacer de la Cámara Alta un órgano político para construir, dialogar y acordar -en la línea de la política útil y en positivo que defiende a Salvador Illa-. Y, en segundo lugar, hacer todo el qué esté en mis manos para defender los intereses de las comarcas tarraconenses en el Senado».

«El escenario no es fácil porque el PP dispone en la Cámara Alta de mayoría absoluta y lo utiliza para intentar paralizar la obra de Govern del ejecutivo de progreso del presidente Pedro Sánchez».

García ha afirmado que «todo el mundo que me conoce sabe que haré en el Senado a lo mismo que durante todos estos años he querido hacer al Ayuntamiento de mi pueblo. Es decir, trabajar para poder transformar el día a día de la gente y conseguir así a una sociedad más justa y más cohesionada. Este compromiso lo mantengo y lo mantendré durante toda mi vida, ahora la única variación es que lo haré desde el Senado pero con la misma determinación con la que he trabajado hasta ahora», ha argumentado.

Hay que recordar que a las últimas elecciones generales el PSC eligió a tres senadores por la demarcación de Tarragona, ganando de largo los comicios. Por lo tanto, Alfons García se suma al equipo ya formado por Mario Soler, Núria Rovira y Manel de la Vega.

