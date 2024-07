El 600 aniversario de la ermita de Santa Anna marca la Fiesta Mayor de Castellvell

Publicado por Anna Ferran Verificado por Creado: Actualizado:

Castellvell vivirá este año una Fiesta Mayor de Santa Anna especial. Y es que este año el municipio celebra el 600 aniversario de la ermita de la patrona; un lugar emblemático y cargado de simbolismo no sólo para el pueblo y sus vecinos, sino para el conjunto del territorio.

Para conmemorar el aniversario, se ha programado un gran concierto, que contará con el violinista Sasha Amorós, la soprano Martina Homedes y la Orquesta Cum Jubilo del Camp de Tarragona. La cita será el martes, 30 de julio, a las 8 de la noche en la Iglesia de Sant Vicenç Màrtir. La entrada es gratuita, con taquilla inversa.

La celebración de los seis siglos de historia de este templo marcará, sin duda, la celebración de la festividad de verano, que pone en marcha esta semana cargada de propuestas para pequeños y grandes. Mañana, el Ateneu Popular acogerá un monólogo feminista a cargo de la actriz Maria Bravo, de Teatrosfera (19.30 h). Por la noche, se presentará la 10.ª edición del Concurso PeTitsCURtS, destinado a jóvenes realizadores menores de 17 años. El viernes, se dará el pistoletazo de salida oficial a la Fiesta Mayor a las 8 de la noche, con el pasacalles y el pregón, que este año irá a cargo de los vecinos Eusebi Vidal y Agustina Abad. Al acabar, el Lluert, los Diables Banyuts de Castellvell y el Baile de Diablos de Font-rubí harán el tradicional correfuego y encendido. La jornada acabará con la cena de mochila y un revival con la fiesta Go back to the 90's.

El primer fin de semana de Fiesta Mayor incluirá ya alguna de las propuestas destacadas del programa. Para el sábado, se ha programado el gran baile con la Orquesta Girasol. De cara al domingo, hay tres actividades bien diferenciadas. Por la mañana, el tiro de bitlles catalanes: Al mediodía, será el turno de la Diada Castellera, con los Xiquets de Reus y los Xiquets de Cambrils. Al acabar, se hará un vermú amenizado por la Xaranga Bufacanyes. El domingo, acabará con una propuesta que cautivará, especialmente a los pequeños de la casa: Supercalifragilístico, el musical. Un espectáculo entrañable que se hará a las 9 de la noche en la Pista Polideportiva.

Esta, sin embargo, no es la única propuesta que podrán disfrutar los niños. El próximo lunes se ha organizado uno tarde de juegos tradicionales y para el martes 23, una minidisco. Los amantes del fuego festivo tienen una cita el miércoles 24, a las 7 de la tarde, con el Taller de fuego y tambores, organizado por los Diables Banyuts en la plaza Maria Rosa Solé Gaspà. A todas estas propuestas, hay que sumar el espectáculo de circo Mary Jones La Grandiosa, que se hará en esta misma plaza, el jueves 25, a las 7 y media de la noche. Un show lleno de talento y energía que promete sorprender a pequeños y grandes.

El día grande, en la ermita

Como ya es habitual, el día de Santa Anna, las actividades se concentran en la ermita de la patrona. A las 9 de la mañana, se oficiará la misa votiva en honor a la patrona. Los actos se trasladarán abajo en el pueblo sólo para la celebración de la misa solemne, que se hará a las 12 en la Iglesia de Sant Vicenç Mártir. Por la noche, la ermita será de nuevo el epicentro con el encuentro de Annes (20h), los monólogos cinéfilos con Jordi Sardinya (21h) y, cuando se haga oscuro, el castillo de fuegos, que tradicionalmente marca el final de la festividad. Este año, sin embargo, las propuestas todavía se alargarán unas jornadas más.

Gigantes y conciertos

La tradición y la cultura popular llenarán las calles del pueblo el sábado 27 con la celebración del 6.º encuentro de gigantes. A las 9 de la noche del mismo sábado, se dará el pistoletazo de salida a una nueva edición del Castellvell MusicFest. El festival, una de las citas musicales totalmente consolidadas del Camp de Tarragona, arranca edición con la Sant Andreu Jazz Band, dirigida por Joan Chamorro quien encabeza este grupo de jóvenes intérpretes que es la big band más joven de toda Europa. El Castellvell MusicFest se alargará hasta el 4 de agosto y traerá sonoridades diversas como la opera, el pop rock, la música de cámara, el bolero combinado con los sonidos africanos y el jazz, el canto coral o el indie.

El concierto conmemorativo del 600 aniversario de la ermita de Santa Anna del 30 de julio servirá de clausura de la Fiesta Mayor, si bien las propuestas de ocio y cultura en Castellvell se alargarán todo agosto, con actos destacados como la Fiesta de Sant Joaquim (25 de agosto) o la Fiesta Flaix FM (31 de agosto).

