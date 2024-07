Un grupo de jóvenes cumplen el sueño de Antoni Benaiges de ir al mar en Mont-roig

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

Niños de los barrios de la Cartuja de Granada y la Cañada Real de Madrid han cumplido el sueño del maestro republicano Antoni Benaiges de enseñar el mar a sus alumnos en Mont-roig del Camp. Aunque en el grupo de una treintena menores que han viajado a Catalunya había algunos que sí que habían visto el mar anteriormente, es la primera vez que todos viven unas vacaciones en la playa y este ha sido el viaje más largo que han hecho hasta ahora. La iniciativa la ha impulsado el Escuela Benaiges de Bañuelos de Bureba, a través de la 'Misión Antoni Benaiges'. Así, se ha hecho realidad la promesa del profesor 88 años después de su asesinato y se han reivindicado la figura y los valores que defendía.

Educadores y jóvenes también se han adentrado en el pasado reciente visitando espacios de memoria histórica. De hecho, el viaje que han hecho 29 niños y niñas de entre ocho y trece años se inició el lunes pasado, en una iniciativa que ha homenajeado al maestro republicano Antoni Benaiges. El profesor fue destinado a la escuela rural de Bañuelos de Bureba, en Burgos, el año 1934, y les prometió a sus alumnos ver el mar. Por eso, elaboraron un cuaderno colectivo, donde los estudiantes anotaban cómo se imaginaban la playa. Dos años más tarde, en 1936, fue fusilado por las tropas franquistas y enterrado en una fosa común en Briviesca, hecho que impidió que cumpliera su palabra con el alumnado.

88 años más tarde de su asesinato, la asociación Escuela Benaiges ha impulsado la 'Misión Antoni Benaiges', para hacer realidad la promesa del maestro republicano. En esta ocasión, se han escogido jóvenes de los barrios de la Cartuja de Granada y de otros de la Cañada Real de Madrid para cumplir el sueño del profesor. «Todavía hay gente de la Cañada Real que no ha salido de su barrio y que por sus condiciones socioculturales, no se pueden mover. Es lo que el maestro vio en los alumnos de Bañuelos, eran niños que no habían salido del pueblo. También hemos procurado informar a los chiquillos de lo que pasó durante la guerra civil española, es una manera de decirles 'está en vuestras manos que eso no vuelva a pasar'», ha afirmado Javier González, miembro del Escuela Benaiges.

Aunque algunos de los participantes sí que habían visto el mar en anteriores ocasiones, esta ha sido la primera vez que han tomado parte de unas vacaciones de estas características, rodeados de niños de edades similares. Para otros, este ha sido el viaje más largo que han hecho hasta ahora. Es el caso de las hermanas Lola y María, de Granada, que han apuntado que como mucho, habían visitado Málaga. «Es un placer cumplir su sueño, aunque ya haya visto el mar antes, nunca antes había ido tan lejos», ha señalado Lola.

Una treintena de jóvenes y adolescentes han participado en la 'Misión Antoni Benaiges'ARIADNA ESCODA /ACN

Homenaje a Benaiges y a sus valores

El recuerdo del maestro republicano ha estado bien presente a lo largo de todo el recorrido; así, se han hecho visitas en espacios de memoria histórica hasta llegar este sábado al mediodía en el término municipal de Mont-roig del Camp. «Si Antoni levantara la cabeza hoy, vería un ejemplo de lo que quería en el mundo. Nuestros niños se conocieron el lunes y han estado conviviendo desde entonces, sin importar de dónde vinieran. El mundo ve estos barrios como una cosa que no son; son distritos con mucho talento. Repito, los niños son tesoros y me siento tremendamente orgullosa de ellos», ha defendido Noelia Campaña, directora de la asociación Educadores María de Borja, que también se ha implicado en el proyecto.

La 'Misión Antoni Benaiges' se alargará hasta este lunes y seguirá combinando propuestas de ocio a la treintena de jóvenes que han participado en esta iniciativa, donde más allá de cumplir la promesa del maestro republicano, también se ha reivindicado la figura y los valores que defendía y por los cuales fue asesinado.