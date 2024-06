Estas son las mejores patatas bravas de Cambrils según el influencer 'vayaBravas'

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

David Sitjes, más conocido en el mundo de las redes sociales como 'vayaBravas', es un creador de contenido que comparte con los usuarios de Instagram y TikTok su opinión, valoración o experiencia sobre las patatas bravas que come, como hobbie, por toda Cataluña.

Así pues, Sitjes, que cuenta con más de 25.000 seguidores en las redes, ha recorrido varios restaurantes de Cambrils para comer patatas bravas y, como no podía ser de otra manera, ha dado su opinión. Es el caso, por ejemplo, de la antigua Fonda 'El Camí', que se reformó y pasó a llamarse Cambium, del local de la Selva Street Food y del restaurante el Retiro.

Del primero, Cambium, Sitjes indica las patatas bravas de este restaurante, a las que valoró con un 9,2 sobre 10, en realidad se trata de un milhojas de patatas, primero al horno (quedando una patata al caliu por el interior), y terminada en la freidora antes de servir (consiguiendo un buen crujiente).

«Te traen la ración en un cuadrado, con 16 mini-cubos cortados que se bañan con unas gotas de sofrito de cebolla, tomate y anacardos, y se decora con una salsa hoisin que me enamoró y que nunca hubiera dicho que fuera a quedarle bien a unas patatas. Sólo os puedo decir que eché en falta una cosa, el picante... pero se compensa con el resto», asegura.

Del Street Food Sitjes explica que «su ración de bravas es bastante peculiar. La patata, una agria cortada a gajos grandes y que suelen hacerlas en dos tiempos, consiguiendo un crujiente diferente. Los ingredientes se asientan muy bien entre ellos, ninguno sobresale por encima del resto, eché en falta un poco de picante‎️, pero, a grandes rasgos, es una ración que, por lo menos, merece ser probada». Por ello, el influencer le pone de nota un 8,1 a estas patatas.

Por último, de las patatas bravas del restaurante el Retiro, Sitjes manifiesta que «tiran de una patata con piel, muy bien pochada, y una salsa con una textura 'casi' perfecta que se amolda muy bien a la patata. La única pega es que eché en falta picante, yo no las llamaría bravas, pero tampoco puedo decir que no me gustasen. Si volviera a pasar por la A-7, pararía sin duda, y más sabiendo que tienen la cocina abierta las 24 horas, pero esta vez no iría con la idea de comerme unas bravas». Sitjes le pone de nota un 7,6 a estas patatas.

