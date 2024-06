Vuelve la fiesta del vino de Vinyols el 7 y 8 de junio

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

Este fin de semana, los días 7 y 8 de junio tendrá lugar la tercera edición de la Vedevi, la fiesta del vino de Vinyols, después de las exitosas dos primeras ediciones celebradas los años anteriores. El paseo de los Plataners contará con la presencia de siete bodegas.

Las bodegas participantes son: la Conilla (DO Montsant), Comunica (DO Montsant), Argi-lós (DO Penedès), Visendra (DO Catalunya), Mas d'en Peri (DOQ Priorat), Mas Amfres (DO Tarragona), Can Lleó de Vilanoveta (DO Penedès) i la botiga de vins en línia vinsinfinits.cat. El celler l’Antic Magatzem de Porrera (DOQ Priorat) será el encargado de las dos catas del viernes.

El apartado gastronómico de la Fiesta del Vino irá a cargo de cuatro food trucks, con oferta sin gluten. Además, habrá una zona de juegos para niños con diferentes atracciones.

Los conciertos

Igual que el año pasado, las actuaciones musicales serán uno de los platos fuertes de la Vedevi. El sábado día 8 a las 21.30 h actuará el grupo de versiones osonenc Sicuta, y posteriormente, hasta la una de la noche, hora de cierre de la feria, será el turno del disc-jockey local Albert Gama. El plato fuerte llega el viernes, el día de la inauguración de la fiesta, con el concierto en el Casal de Quimi Portet, que celebra los 30 años de carrera en solitario de quien fue guitarrista y compositor de El Último de la Fila. Les entradas para el concierto se pueden adquirir en la plataforma www.entradium.com al precio anticipado de 18 euros.

