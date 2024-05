La platja del Regueral, el vial del Cavet i el passeig seran l’escenari del Triatló de Cambrils

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La platja del Regueral, el vial del Cavet i el passeig marítim seran els escenaris de l’onzena edició del Mini Oliva Motor Triatló de Cambrils, que es disputarà el diumenge 16 de juny amb la previsió d’arribar a una participació de 400 triatletes. Les inscripcions segueixen obertes en les diferents categories al web oficial https://triatlodecambrils.com.

L’alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; la regidora d’Esports i Turisme, Camí Mendoza, i el director de Running Solutions, Juanan Fernández, han presentat avui la nova edició d’aquesta prova combinada i de resistència, que forma part de l’intens calendari d’activitats esportives que s’estan portant a terme al municipi aquesta primavera.

L’alcalde de Cambrils ha afirmat que els més de 60 esdeveniments esportius que se celebraran aquest 2024 a Cambrils demostren el múscul esportiu i organitzatiu del municipi. Alfredo Clúa també ha posat en valor els atractius de Cambrils, les instal·lacions esportives i una inversió prevista de més d’un milió d’euros per millorar aquests equipaments.

Per la seva banda, Camí Mendoza ha destacat l’aposta de l’Ajuntament per l’esport per desestacionalitzar el turisme, la col·laboració público-privada i la capacitat organitzadora dels clubs. La regidora d’Esports també ha parlat de l’alta participació femenina a proves com el trialtó i ha agraït el gran esforç de Running Solutions i el personal del Departament d’Esports.

Per acabar, el director de Running ha afirmat que la col·laboració entre l’administració i l’empresa privada és la clau de l’èxit i per això cal seguir caminant junts. Pel que fa a aquesta onzena edició, ha apuntat que a més d’un mes de la cursa multiesportiva ja hi ha 150 persones inscrites i ha explicat els detalls i les novetats d’enguany.

Les persones participants poden escollir entre les distàncies Sprint (750m de natació, 20km de ciclisme i 5km de cursa a peu) i Olímpica (1500m de natació, 40km de ciclisme i 10km de cursa a peu) i tenen l'opció de fer la prova de forma individual o en equip de relleus d’entre dues i tres persones.

El triatló consisteix en un circuit de natació des de la Platja del Regueral, un segment de ciclisme molt ràpid de dues a quatre voltes pel Vial de Cavet i una cursa a peu pel passeig Marítim en sentit a Vilafortuny.

L’organització es compromet amb el medi ambient i com és habitual s’utilitzen cotxes 100% elèctrics, es redueix l’ús del plàstic i les samarretes de l’esdeveniment estan fabricades amb materials reciclats.

