Cambrils celebrará la Fiesta de la Primavera los días 27 y 28 de abril

La primera edición de la Fiesta de la Primavera de Cambrils llega los días 27 y 28 de abril con cuatro talleres de guarnición de las fuentes, tres sesiones de Dj para diferentes franjas de edad en la avenida Horta de Santa Maria y una ruta de las fuentes en bicicleta que acabará con un vermú en las Escales Reials para todas las personas participantes.

El alcalde de Cambrils, Alfredo Clúa; la concejala de Festes, Teresa Recasens; el copropietario y dj de la antigua discoteca Black Bear, Àngel Pérez, y las artistas Gemma Felip y Mar Roca, han presentado este miércoles la programación de esta nueva fiesta del municipio.

El alcalde de Cambrils ha explicado que la fiesta pretende descentralizarse y acercarse a los barrios con la avenida Horta de Santa Maria como un nuevo espacio para acoger acontecimientos, ha agradecido el esfuerzo de todas las personas implicadas y ha afirmado que está convencido que la iniciativa será un éxito rotundo. Por su parte, la concejala de Festes ha explicado que la Fiesta de la Primavera es una propuesta nueva y diferente que busca la implicación de diferentes sectores para dar vida a la ciudad en esta época entre fiestas.

Uno de los platos fuertes de la programación será la Gran Fiesta Remember Black Bear con AperBlack Dj, que se celebrará el sábado 27 de abril por la noche en la avenida Horta de Santa Maria. El ideólogo de esta actividad, Àngel Pérez, ha explicado que organizar esta fiesta era un tema pendiente para recordar los años de la mítica discoteca y de todo lo que vivieron allí con música de las décadas de los 70, 80 y 90.

El programa de la Fiesta de la Primavera se abrirá el sábado 27 de abril con los talleres para adornar cuatro fuentes de Cambrils, que impartirán diferentes artistas de Cambrils entre las 10:30 y las 13 horas. El Trac llevará a cabo el taller de la Font del Centenari, ChicShop.cat dirigirá el de la plaza de la Vila, el Taller de música y pintura Bali Cejas se encargará del de la plaza de la Constitució y el Taller de pintura Nuri Mariné adornará la fuente Marcel·lí Domingo. Les personas interesadas sólo hace falta que vayan a una de las fuentes para participar en esta actividad para todas las edades titulada Donem vida a les fonts.

Por la tarde, la fiesta continuará con los conciertos de primavera. A las 19 horas se ah programado una sesión para toda la familia a cargo de Dj Mom; a las 20:30 horas empezará una sesión dedicada al público joven de la mano de Dj Frank de la May, y a las 23 horas empezará la Gran Fiesta Remember Black Bear by AperBlack Dj. El servicio de barra irá a cargo de la asociación Els Molla'ls y parte de al recaudación se destinará en Swim for ELA y Cambrils pels Valents.

Al día siguiente domingo 28 de abril se hará una ruta de las fuentes en bicicleta con la colaboración de Rodabike Cambrils. El recorrido se iniciará en la avenida Mil·lenari, pasará por las cuatro fuentes adornadas, y acabará en las Escales Reials, donde se servirá un vermú a todos los participantes que se hayan engalanado de primavera para hacer la ruta.