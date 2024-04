«Han querido estropear mi imagen y la del Ayuntamiento de Alforja»

Publicado por Miquel Llaberia Verificado por Creado: Actualizado:

La Audiencia de Tarragona ha archivado la denuncia contra el alcalde de Alforja, Joan Josep García, y su gobierno, por un presunto caso de falsificación y tráfico de influencias en la licitación de un contrato de obra pública. La demanda se llevó a cabo en abril del año 2021 cuando un grupo de vecinos de la urbanización Portugal, que pertenece al término municipal de Alforja, consideraron que se había seleccionado a la empresa Balcells Arquitectes SLPU «a dedo» para la redacción de un Plan de Mejora Urbana en la urbanización en cuestión y lo denunciaron así en el juzgado de Reus. Después de años de procedimiento, y unas elecciones municipales por el medio que revalidaron la confianza depositada en García al frente de la alcaldía, la Audiencia ha exculpado finalmente al alcalde. Además, señalan que en la denuncia se detectó un «móvil espurio», ya que el proyecto impulsado por el Ayuntamiento «era contrario a los intereses patrimoniales de los propietarios denunciantes».

Aunque reconoce que no se ha leído del documento porque «la denuncia tenía poco recorrido», el alcalde afirma que «cuando te absuelven de una cosa que sabes que no has hecho desde el primer minuto te queda una gran tranquilidad, pero te fastidia». «Lo que hicimos es llevar a cabo un proceso, se presentaron unas ofertas y escogimos la más económica con la voluntad de abaratar los costes del Ayuntamiento de Alforja, que es lo más lógico», argumenta. Además, García destaca que le sorprende que «siendo un tema administrativo, este grupo de vecinos lo presentó al juzgado de lo penal». Por lo tanto, considera que de esta forma uno de los objetivos detrás de la denuncia era perjudicar lo máximo posible «la imagen del alcalde y de una entidad pública como es el Ayuntamiento de Alforja».

Recepción de las urbanizaciones

Este caso llega a causa de la voluntad del Ayuntamiento de recepcionar sus tres urbanizaciones (Portugal, Garrigots y Barqueres), una situación que viven aproximadamente un millar de urbanizaciones en toda Cataluña. Mientras no esté recepcionada significa que está cataloga como zona urbana no consolidada. Eso significa que cada año que pasa la urbanización queda en un estado más precario, y si en un futuro no recepcionan las urbanizaciones todos los servicios que se merecen tener sus habitantes como alforgencs dejarán de tenerlos», reflexiona el alcalde de Alforja. Para poder recepcionar una urbanización la ley exige unas mínimas condiciones en aspectos como el estado de las carreteras o el agua, unas mejoras que el coste va a cargo de los propietarios de las parcelas de la urbanización.

«Para conocer qué parte le corresponde a cada uno se elabora un informe que establece unos coeficientes. Estos se calculan con varios factores como, por ejemplo, los metros cuadrados de la parcela. Por lo tanto, aquel que tenga una parcela de 3.000 metros cuadrados tendrá que pagar más que quien tenga 600, y algunos de los que interpusieron la denuncia tenían parcelas grandes», recalca Joan Josep García. A pesar de este episodio, el informe se ha podido llevar a cabo y se portará «a finales de este mes en el pleno municipal, sabremos cuáles son los coeficientes y empezaremos a hacer las obras de la urbanización Portugal».