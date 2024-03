El ‘Cupón Diario’ de la ONCE deja 35.000 euros en l'Hospitalet de l'Infant

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

La ONCE ha repartido 35.000 euros en l'Hospitalet de l'Infant, en el sorteo del Cupón Diario de ayer, 18 de marzo. Pedro José López ha sido quien ha traído la suerte desde el quiosco de la ONCE ubicado en la avenida Via Augusta, 37. Pedro José vendió un cupón electrónico, por TPV, premiado con 35.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y 450 premios más en las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y el mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros en la primera o última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 19.000 agentes vendedores, 2.400 de ellos en Cataluña, que integran su red de ventas. Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede escoger en el instante el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y establecimientos autorizados.