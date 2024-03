Cambrils aprueba los presupuestos más altos de su historia

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

El Pleno del Ayuntamiento de Cambrils ha aprobado hoy inicialmente los presupuestos más altos de la historia del municipio, con un importe de 53.363.179 euros, que supone un incremento de unos 5 millones de euros respecto del ejercicio anterior. El concejal de Hacienda, Aleix Rom, ha detallado el plan económico y financiero del gobierno y las partidas que se han potenciado para cumplir los objetivos que próximamente se verán reflejados en el Programa de Actuación Municipal.

El concejal ha explicado que se trata de un presupuesto «claramente expansivo en tanto que incorpora una importante relación de inversiones en obra pública, necesarias para hacer frente a los nuevos retos que afronta la ciudad, pero sin renunciar a consolidar los fondos destinados al cumplimiento de las políticas sociales prioritarias del Ayuntamiento».

En este sentido, Aleix Rom ha afirmado que el presupuesto «lleva el sello del nuevo modelo de gobierno participativo y transversal», apostando por el carácter social de las políticas municipales con importantes incrementos en los gastos sociales y de vivienda, y al mismo tiempo poniendo el acento en otras necesidades como son la limpieza y el mantenimiento de calles.

El incremento de los presupuesto se explica por la revisión de las ordenanzas fiscales que suponen un aumento de la recaudación, el otorgamiento de varias subvenciones por parte de la Diputación de Tarragona, el otorgamiento de subvenciones vinculadas a los Fondos Next Generation y el aumento significativo en la participación de los tributos del Estado.

El presupuesto 2024 se fundamenta alrededor de tres ejes principales: las personas, la ciudad y la dinamización económica. En relación al eje de las personas, el concejal ha destacado las mejoras en los Centros Cívicos, la ampliación de la ayuda a domicilio y despliegue del nuevo programa 'Temps per cures'. Con respecto a la ciudad, el gobierno apuesta por ampliar los servicios de limpieza, reforzar el mantenimiento de parques y jardines y agilizar las reparaciones municipales. Finalmente, dentro del tercer eje, el concejal ha destacado el impulso del polígono Belianes y el incremento significativo en las políticas de Promoción Económica con nuevas actuaciones.

El regidor d’Hisenda també ha parlat de l’important increment del capítol d’inversions, que s’ha multiplicat per 10, passant dels 171.500 euros del 2023 fins als més de 1.820.000 del nou pressupost. En aquest apartat, Aleix Rom ha destacat la creació de noves zones d’aparcaments dissuassoris, diverses inversions en seguretat ciutadana i mobilitat, l’adequació definitiva de la Rambla Jaume I i de l’Avinguda de l’Esport, la Casa de la Festa per a les entitats, reparacions al Palau Municipal d’Esports, l’inici de la remodelació del Mercat de la Vila, inversions en els edificis escolars, millores a les zones verdes i als Centres Cívics, la instal·lació de parcs o jocs infantils, i la compra d’una hidronetejadora per reforçar el servei de neteja, entre moltes altres actuacions previstes.

Per acabar la seva intervenció, el regidor també ha avançat que atenent a la constant reducció de l’endeutament municipal, que es troba per sota dels 10 milions, l’equip de govern no descarta realitzar una operació de deute que permeti executar grans projectes, mantenint l’índex d’endeutament dins dels límits prudents.

L’alcalde, Alfredo Clúa, ha agraït a la corporació el debat serè que hi ha hagut a la sessió plenària, a més de mostrar la seva satisfacció per haver conclòs «la feixuga tasca dels pressupostos» i felicitar especialment al regidor d’Hisenda, Aleix Rom. Alfredo Clúa també s’ha referit al regidor Oliver Klein, indicant-li que, amb la seva política de crítica permanent, s’estava quedant sol.