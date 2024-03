El PP de Cambrils pide conocer los detalles sobre la contratación del PAM

Publicado por Redacció Verificado por Creado: Actualizado:

En las puertas de la aprobación del presupuesto municipal, el Partido Popular afirma haber tenido conocimiento que se podría haber encargado a una empresa externa la elaboración del Plan Estratégico Municipal, más conocido como PAM.

David Chatelain, considera que eso explicaría las diferentes intervenciones de algunos concejales con respecto a este plan, y pide saber si es cierto «que el Govern ha encargado a una empresa la plasmación del PAM», y si es así «en qué empresa, como se ha contratado y para qué importe», exige el portavoz popular sobre la base de la más elemental transparencia.

El PAM es un documento estratégico que supone la hoja de ruta municipal, abarcando todo el mandato e incluyendo objetivos, acciones, recursos y plazo de ejecución, así como qué personas se responsabilizan de eso. Hasta la fecha, esta hoja de ruta de cada gobierno ha sido elaborada por los propios concejales, asistidos por el jefe de gabinete correspondiente, que es de manera habitual quien ha coordinado a los jefes de departamento, que son los que marcan la viabilidad y los plazos.

Chatelain sospecha que el PAM será un documento «muy extenso relleno de propuestas que forman parte de la operativa diaria de la actividad municipal». La afirmación se concreta después de haber podido acceder a la propuesta de presupuesto, que ya se ha puesto a disposición de los concejales de la oposición para ser tratada en comisión informativa el lunes que viene. Después de una lectura preliminar, desde el PP consideran que este presupuesto es «poco ambicioso», aunque dejan la valoración completa para más adelante. «Estamos ante un gobierno sin ideas, que parece que requiere de ayuda exterior para justificar su pacto e intentar armar un relato mínimamente creíble. Pero viendo cómo se desarrolla el mandato, no sólo no aportan soluciones sino que están devaluando los activos de Cambrils: tendremos un Festival Internacional de Música descafeinado, se ha anunciado que no se celebrará la Feria Náutica, y parece que se vuelve a fiar todo a la gastronomía. ¿Qué pasará cuando se acaben los ingredientes»?, comenta Chatelain.

Desde el PP explican que en el mandato anterior se optó por vincular el PAM al presupuesto, como se explicó en los plenos correspondientes, ya que al haber accedido al gobierno a menos de dos años de unas nuevas elecciones las acciones a emprender formaban parte del acuerdo de los diferentes partidos, siendo casi todas ellas ejecutadas o encauzadas, como ahora la finalización de la Rambla Jaume I, la Avenida del Deporte o el derribo de la antigua estación, quedando pendiente de otros a causa del poco margen temporal.

«Así las cosas, queda claro algo que se ha venido advirtiendo desde el inicio de mandato: el presunto acuerdo en las políticas a desarrollar no existía y se ha ido construyendo a posteriori. Y, de confirmarse que se han requerido los servicios de una empresa para elaborarlo, dejaría también clara la incapacidad del equipo de gobierno de elaborar una propuesta por sí mismo, cómo hicieron todos los anteriores hasta la fecha,» concluye Chatelain.