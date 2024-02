La acumulación de mil plantas de marihuana colapsa los almacenes de los Mossos de Cambrils

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) y el de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) vuelven a denunciar la falta de espacio por almacenar marihuana en la comisaría de Cambrils, donde se acumulan un millar de plantas. Los sindicatos lamentan que el contenedor instalado en Valls se llena rápidamente por el hecho de que recibe las plantas decomisadas de todo el Camp de Tarragona. Además, aseguran que esta problemática se repite en las sedes policiales de toda la demarcación. Por eso, exigen al Govern que elabore un plan estratégico y reclaman soluciones definitivas para resolver esta situación «grave». Les organizaciones sindicales también piden que se ponga en marcha el almacén central de droga de Barcelona.

La portavoz de SAP-FEPOL, Imma Viudes, ha afirmado que la situación «se ha vuelto un poco insostenible», ya que desde hace años sufren la acumulación de plantas de marihuana en las comisarías. La falta de espacio o de unas instalaciones adecuadas para almacenar estas sustancias estupefacientes, sostiene, generan problemas de insalubridad y ponen en «peligro» la salud, las condiciones ambientales y laborales del centro de trabajo de los agentes que «tienen que soportar los malos olores y el malestar general provocado por estas plantas», indican desde los sindicatos.

Según datos de SAP-FEPOL, en la comisaría de Cambrils se han acumulado 4.646 plantas, lo que representa once kilogramos de ovillos de marihuana, en las últimas dos semanas. El traslado de estas hacia el contenedor de Valls se ha iniciado este jueves. Ahora mismo, quedan un millar «secándose», según han indicado desde la organización sindical. «El contenedor instalado en la comisaría de Valls se llena en dos días», ha denunciado Viudes. Eso provoca que las plantas se tengan que almacenar en las dependencias policiales hasta que este no vuelve a estar disponible.

Ante esta problemática, desde SABE y SME exigen «soluciones inmediatas y definitivas» a fin de que se ponga «remedio a una situación que se repite con demasiada frecuencia». Los sindicatos consideran necesario que se modifiquen los protocolos de actuación y la normativa vigente. De hecho, exigen al Govern un plan estratégico ante «el incremento de manera alarmante» de los delitos contra la salud pública por tráfico y cultivo de marihuana los últimos años en Cataluña.

«Lo que querríamos es que se preservara la carga de prueba de otra manera, que se evitara que la marihuana se tuviera que trasladar a las comisarías, no disponemos de dependencias habilitadas para poder almacenar esta sustancia», ha insistido la portavoz. De hecho, Viudes ha lamentado que se han encontrado en casos que han tenido que trasladar «kilos y kilos de marihuana» con vehículos policiales y no con furgonetas. Asimismo, ha pedido que no se retrase más la apertura del almacén central de drogas de Barcelona, el cual, dice, hace más de un año que estaba prevista su puesta en marcha. Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de pruebas.