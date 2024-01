Huget (PP) denuncia que el Estado estudie eliminar los paseos marítimos y exige inversiones

Publicado por ACN Verificado por Creado: Actualizado:

El diputado del PP en el Congreso, Pere Lluís Huguet, ha denunciado que el Estado se plantee eliminar los paseos marítimos y ha exigido que se invierta en una “verdadera acción” que sirva para “recuperar las playas de nuestra costa, que cada invierno los temporales tiran al suelo”. Huguet ha afirmado que la propuesta del gobierno español “no solucionará el problema” y ha defendido que los paseos marítimos se convierten, actualmente, “en la primera línea de defensa”.

En este sentido, ha pedido a los socialistas que “reconsideren” su postura, ya que, según ha subrayado, la acción afectaría a uno de los principales sectores económicos de Tarragona y el Ebro como es el turismo. “Muchos tarraconenses viven de eso y no lo podemos poner en cuestión”, ha denunciado.

A raíz de los temporales del pasado mes de octubre, que provocaron estragos en varios puntos del litoral tarraconense, desde el Partido Popular trasladaron una serie de preguntas al gobierno español en torno a qué acciones preveían llevar a cabo. “La sorpresa ha sido que no ha asignado ningún presupuesto extraordinario para remitir los daños del temporal”, ha afirmado Huguet, quien ha criticado que el Estado “espera que la arena se centre naturalmente”. “Todos sabemos que eso no se produce y que necesitamos reponer la arena por|para medios mecánicos”, ha lamentado.

Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico también trasladaron a los populares su voluntad de eliminar los paseos marítimos y recuperar el dominio público marítimo terrestre. Una propuesta que, según Huguet, “hace tiempo que rondaba”, pero “nunca se había puesto por escrito”. “Es una barbaridad lo que plantea el ministerio”, ha denunciado Huguet, quiénes ha afirmado que desde el PP iniciarán una rueda de reuniones con los concejales populares de los municipios afectados en la demarcación de Tarragona.

Huguet también ha pedido al gobierno español que elabore un estudio que englobe toda la costa tarraconense “para saber qué pasa y buscar soluciones”, tal como se está haciendo en Altafulla (Tarragonès).

La pasarela de Cambrils, parada

Preguntados sobre el proyecto de la pasarela peatonal prevista en la desembocadura de la riera de Alforja de Cambrils (Baix Camp) con el fin de dar continuidad en el paseo marítimo de Ponent, el portavoz del PP en el municipio, David Chatelain, ha afirmado que el ministerio ha descartado “que exista una partida presupuestaria” para ejecutar el proyecto, aprobado en el 2010. De hecho, Chatalein ha denunciado que “durante mucho tiempo se nos había asegurado de que existía una partida presupuestaría prevista a los presupuestos del 2022 y ahora el ministerio nos han dicho que no”.

Además, y según ha manifestado Chatelain, “no sólo no hay partida, sino que el proyecto que se ha enviado desde el Ayuntamiento no es correcto”. El portavoz de los populares en Cambrils también ha criticado que el ministerio exija que la pasarela no se ubique en zona marítima terrestre. “Que alguien nos explique cómo podemos hacer la continuación del paseo marítimo sin ocupar este dominio marítimo terrestre”, ha cuestionado.