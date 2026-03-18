Una empresa renuncia a una subvención millonaria para construir una planta de producción en un pueblo de Tarragona

Vallmoll no contará de momento con una planta de hidrógeno en el municipio. La empresa Lhyfe ha comunicado a Diari Més que no ejecutará el proyecto, que contaba con una subvención millonaria, por la «falta de una normativa clara» sobre la producción de hidrógeno en el Estado español.

La planta, especializada en el tratamiento de residuos, preveía la producción de cinco toneladas diarias de hidrógeno verde y representaba la primera planta de Lhyfe en el Estado.

Para el proyecto, la empresa francesa consiguió una subvención del programa del Estado H2 Pioneros de 14 millones de euros para invertir en la creación de unas nuevas instalaciones de 14.000 metros cuadrados en el Alt Camp. Ahora, renunciará a esta ayuda económica y abandona definitivamente el proyecto.

Según explica el director de ventas de Lhyfe en Tarragona, Franz Bechtold, «en el mercado actual, nosotros redujimos las expectativas que había y queríamos ajustarnos a la realidad». Por eso, la entidad francesa pidió al Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE) intentar ajustar la potencia que tenía que utilizar la planta, que inicialmente planteaba 15 MW.

Otro de los motivos que han propiciado la renuncia al proyecto sobre hidrógeno ha sido la «pasividad» del Estado para implementar las normativas europeas de Red III sobre la producción de hidrógeno. En este aspecto, Bechtold asegura que «el Estado todavía no tiene ni un borrador definitivo» y provoca que las empresas no se arriesguen, especialmente a la demarcación.

Lhyfe cuenta desde el 2021 con una planta en Vendée (Francia) desde donde produce 300 kg de hidrógeno al día. Este fue el primer emplazamiento de Europa en producir hidrógeno renovable a escala industrial, y el primero del mundo en producir hidrógeno renovable a partir de energía eólica, a escala industrial.

La empresa también tiene en marcha la planta situada en Béssieres (Francia) que producirá hasta dos toneladas de hidrógeno verde y renovable al día, es decir, una capacidad de producción por electrólisis de 5 WM.