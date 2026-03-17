Muere un joven de 33 años en un choque frontal entre una furgoneta y un camión en la C-14 en Alcover

Imagen del estado en que ha quedado el camión en el accidente en la C-14.Coru Lleras

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El accidente frontal de primera hora de la mañana entre una furgoneta y un camión en Alcover se ha saldado con una víctima mortal. El conductor de la furgoneta ha perdido la vida, después de que su vehículo haya chocado frontalmente con un camión en la C-14. El siniestro ha tenido lugar a las 07.29 horas en el punto kilométrico 26,1.

Como consecuencia del choque frontal, la furgoneta ha quedado volcada y su conductor ha quedado atrapado en su interior. Los Bombers han enviado cuatro dotaciones y han procedido a las tareas de excarcelación.

Según explica el Servei Català de Trànsit, por causas que todavía se están investigando, se ha producido una colisión frontal entre una furgoneta y un camión, con otro turismo implicado. A consecuencia del accidente, ha muerto el conductor y único ocupante de la furgoneta. Se trata de AP.C.B., de 33 años y vecino del Rourell. Los conductores de los otros dos vehículos implicados han sido trasladados al Hospital Pius de Valls en estado leve.

A raíz del siniestro, se han activado seis patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han recuperado el cuerpo de la víctima mortal del interior del vehículo, y también un helicóptero y dos unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Como consecuencia del choque, la C-14 en Alcover se encuentra corte en los dos sentidos de la marcha. Se recomienda la T-742 como vía alternativa.

Con esta víctima, son 19 las personas que han perdido la vida este año en las carreteras catalanas (datos provisionales).