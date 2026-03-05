Cazan a un joven sin carné circulando por la A-27 en Valls a 220 km/h

Imagen del coche circulando a una velocidad elevada por la A-27 en Valls.Mossos d'Esquadra

Un conductor de 25 años ha sido cazado por un radar mientras circulaba por la A-27, a la altura de Valls a 220 km/h. Se da el caso de que este tramo de carretera, en el pk 24,2 en sentido Tarragona, está limitado a una velocidad de 120 km/h.

Los Mossos d'Esquadra le han interpuesto una denuncia administrativa por un delito de conducción temeraria. Además, el joven no disponía de permiso de conducir.