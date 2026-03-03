Valls pone en marcha la segunda fase de urbanización de la muralla con el tramo del Hort del Rector

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valls puso en marcha este lunes el proceso de licitación que prevé la segunda fase de construcción y urbanización de parte de la muralla medieval del Hort del Rector. La propuesta tiene el objetivo de dar continuidad a los primeros trabajos, ejecutados en la muralla de Sant Francesc y Sant Antoni, donde el consistorio creó zonas verdes y adaptadas a los habitantes. El proyecto definitivo prevé un presupuesto de 977.000 euros, un 70% del cual será financiado por la subvención del 2% cultural del Gobierno estatal.

El consistorio ha afirmado que espera iniciar las obras en el mes de junio de este año, con un plazo de ejecución de un año, que podría ampliarse según las demandas arqueológicas del proyecto a raíz de los trabajos de conservación y rehabilitación que incorporará el proyecto sobre la muralla del siglo XIV.

Las obras prevén consolidar el tramo y su entorno, actualmente rodeado por dos Bienes Culturales de Interés Nacional (BCIN), la muralla de Sant Francesc y la Iglesia de Sant Joan Baptista. El espacio urbano se recuperará en dos fases diferenciadas que empezarán con la «consolidación, restauración y reinterpretación del muro» y continuará con la urbanización del solar con la construcción de un nuevo ascensor por conectar el desnivel del tramo, que englobará 1.270 metros cuadrados de trabajos.

Continuidad

«La recuperación de la muralla va más allá y representa un proyecto de regeneración urbana», explicaba la concejala de Territori, Sònia Roca. En esta línea, se prevé una nueva conexión peatonal entre la calle del Mur y la calle Muralla de Sant Antoni, recuperando las antiguas escaleras proyectadas por Vives Castellet. El tramo rehabilitado tendrá la misma estética que el de la primera fase de la muralla, tanto en las técnicas constructivas como en los materiales y prevé «adaptarse a los vestigios y elementos patrimoniales que aparezcan».

El nuevo tramo seguirá la misma ejecución técnica que la fase I para dar continuidad

«Queremos que la zona verde sea continua, ya que el tramo estaba olvidado y nunca se ha actuado para que la ciudadanía tenga espacios verdes», resaltaba la concejala. Entre los elementos del proyecto, se incluye la plantación de árboles en la esquina del tramo, un nuevo alumbrado y un «cojín verde» en todos los espacios posibles que permita la construcción «respetando la muralla».