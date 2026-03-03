Un centenar de personas reclaman que se garantice el futuro de la escuela Eladi Homs de Valls

Un centenar de personas entre alumnos, maestros y familias han reclamado este martes por la tarde que se garantice el futuro de la escuela Eladi Homs de Valls. En una manifestación en la plaza del Trigo han puesto en valor la tarea de inclusión de una escuela que este año llega a los 40 años de vida.

El motivo de la protesta era quejarse porque el Departamento de Educación no ofrecería plazas de I3 por segundo año consecutivo, cosa que en la opinión de la comunidad educativa ponía en peligro la continuidad del centro. Pero en las últimas horas Educación ha reconsiderado su posición y ha garantizado cinco plazas para el curso 2026-2027 con el compromiso, por ahora verbal, que se podrán matricular todos los niños que haga falta. Una noticia celebrada por los manifestantes.