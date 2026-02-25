Un incendio en la empresa Valls Química acaba con un herido leve y el confinamiento del polígono

La empresa donde se ha producido el incendio se encuentra en la calle Basters.Google Maps

El polígono industrial de Valls ha quedado desconfinado esta madrugada de jueves después que los Bombers hayan extinguido el incendio que se ha producido en la empresa Valls Química, situada en la calle Basters. Protección Civil también ha desactivado la alerta del plan por riesgo químico Plaseqta.

A las 21.29 horas de la noche de jueves los Bombers recibieron un aviso sobre un incendio en uno de los tanques de almacenamiento de tolueno heptano, una sustancia inflamable que se usa como disolvente. Hasta el punto se desplazaron nueve dotaciones del cuerpo y también se activó el Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT). El fuego se dio por apagado a las diez y media y el SEM atendió una persona herida leve.

Al llegar en su punto, los Bombers comprobaron que tres trabajadores presentes habían activado el sistema antiincendios desprendido de una deflagración. Los efectivos redujeron las llamas restantes y, una vez todo apagado, inspeccionaron el recinto. El teléfono de emergencias 112 recibió 35 llamadas relacionadas con el incidente.

Según Protección Civil, la deflagración se produjo cuando un depósito de un derivado del tolueno hizo una sobrepresión que activó la salida de gases por una válvula de seguridad. Los gases entraron en contacto con una caldera de aceite caliente y se encendieron.

Los sistemas de control de la planta funcionaron y que la caldera de aceite, que trabajaba en unos 200 grados, se paró inmediatamente. El resto de la planta se paró en parada de seguridad.

Una vez apagada el fuego, los Bombers revisaron la temperatura de las instalaciones, la calidad del aire y supervisaron el enfriamiento espontáneo de la caldera. Todas las mediciones indicaron que no había gases volátiles ni en el interior ni en el exterior. En paralelo, el cuerpo confirmó que la afectación exterior era mínima sin humo ni emanaciones peligrosas y pasó la custodia a los responsables de la planta.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) envió tres ambulancias a la zona y atendió una persona herida leve. Los Mossos y la Policía Local de Valls participaron del dispositivo haciendo control de los accesos en la zona.