Jordi Caps: «Nunca he actuado en Tarragona, aunque me considero embajador de la ciudad»

Hacer magia de cerca es jugársela mucho.

«Sí, es la especialidad reina de la magia. Cuando trabajas a pocos centímetros del público todos los milagros pasan delante de sus ojos. Mis sesiones son para 45 personas y todas forman parte activa de lo que sucede. Eso lo hace mucho más exigente que un gran escenario (que también tiene su mérito). Aquí no hay distancia que te proteja: o conectas, o no hay magia. Desgraciadamente, hay pocas personas que hagan magia de cerca. Y menos todavía, que la hagan bien. La gente está acostumbrada a la magia de comunión y de fiesta mayor, pero la magia no es eso».

Tú defiendes que la magia es un espectáculo que incorpora muchos valores.

«La técnica es importante, pero no es lo más importante. Detrás hay comunicación, empatía, creatividad, liderazgo... Si sólo piensas en las manos, no conectas ni emocionas. La magia es gestionar expectativas y sentimientos. Es entender quién tienes en frente y saber conducirlo hacia una experiencia que lo sorprenda de verdad».

Aquí, la psicología es clave.

«Absolutamente. Yo sé cuál es el primer juego y el último, pero el resto es muy improvisado. Antes de que empiece el espectáculo ya estoy observando, hablando con la gente, analizando al público. Intento dar la mejor impresión a la mejor persona, en el momento exacto. Por eso, la palabra truco no me gusta, porque no se trata de engañar a nadie, sino de provocar una experiencia».

Te debes encontrar a menudo con espectadores que están más pendientes de cazarte que del espectáculo...

«La mayoría. Es natural: la mente humana siempre busca explicaciones. Pero cuando la magia pasa tan cerca y no encuentran respuesta, se produce aquella sensación tan potente. Y es preciosa, porque nos hace reconectar con la ilusión».

En un mundo donde todo está explicado en las redes, ¿cómo es que la magia nos sigue fascinando?

«Porque necesitamos ilusión. Cuando ves buena magia vuelves a sentirte como un niño. Sales del pensamiento racional constante y te permites maravillarte. Y eso hoy es casi un lujo».

La magia catalana vive un momento muy potente.

Creo que estamos en un momento de excelencia. Cuando hablas de magia catalana es inevitable pensar en El Mago Pop, en el Mag Lari y en mi proyecto. Cada uno tiene su universo: el gran espectáculo de masas, el teatro con humor y, en mi caso, la magia de proximidad. He tenido el honor de ser el primero y, de momento, único mago en ganar Got Talent España, de participar a Got Talent All Stars, de ser profesor en la escuela del Mag Lari y asesor creativo del Mago Pop en una producción de Netflix. Todo eso ayuda a proyectar el talento de aquí hacia el mundo. Y yo siempre he hablado con admiración de mis compañeros: el Mag Lari es un animal escénico y el espectáculo del Mago Pop es de los mejores del mundo».

También has actuado para personalidades internacionales.

«Sí, he tenido la oportunidad de actuar para gente como Leo Messi o Charlize Theron, entre otros. Todo eso ayuda a poner la magia catalana en el mapa. Pero al final lo importante no es para quién actúas, sino mantener el mismo nivel de exigencia siempre».

¿Qué tienes ahora entre manos?

«Estoy de gira con un formato muy especial: sesiones para sólo 45 personas. Es un espectáculo muy rítmico, de una hora larga, con más de 60 efectos entre cartomagia, mentalismo y predicciones. Es familiar, pero especialmente pensado para adultos exigentes, para aquellos que creen que ya lo han visto todo. Y salen con la sensación de que no, que todavía hay cosas imposibles».

Has actuado en todo el mundo. ¿Y en Tarragona?

«Curiosamente, todavía no he actuado. Sin embargo, yo siempre llevo el nombre de Tarragona conmigo y me considero un embajador de la ciudad. Me llena de orgullo que mis éxitos tengan proyección mundial, pero también me gustaría compartirlos con la gente de casa».