Reabre la TV-2034 entre Valls y Vilabella después de obras por 3,4 millones para mejorar la seguridad

La carretera TV-2034 entre Valls, Puigpelat y Vilabella está abierta completamente al tráfico después de las obras de acondicionamiento de tres tramos de esta vía, por donde circulan diariamente casi 3.400 vehículos. Los trabajos han representado una sustancial mejora de la seguridad y de la comodidad en esta carretera de la red vial de la Diputación de Tarragona.

La presidenta de la Diputación de Tarragona, Noemí Llauradó, ha inaugurado las obras de mejora este sábado al mediodía, junto con la diputada de Infraestructuras del Territorio, Iris Castell; la alcaldesa de Puigpelat, Marta Blanch; la alcaldesa de Valls, Dolors Farré y el alcalde de Vilabella, Pere Aguadé. El acto inaugural ha incluido un recorrido en autobús durante el cual se han explicado con detalle las actuaciones realizadas.

Durante el acto inaugural, la presidenta de la Diputación, Noemí Llauradó, ha destacado la importancia de los trabajos realizados en esta carretera «que van más allá del aspecto material, ya que facilitan las conexiones a los municipios de interior, haciéndolos más accesibles, y mejorando las oportunidades desde el punto de vista social, laboral, económico o comercial».

Llauradó ha puesto de manifiesto que con esta obra, «la Diputación de Tarragona afianza, una vez más, su papel de motor del territorio, de institución transformadora de la realidad de los municipios.»

Les obras en la TV-2034, con una inversión de 3,4M€, han incidido en un total de 4,1 km, en los términos municipales de Valls, Puigpelat y Vilabella. En concreto, se ha ampliado la calzada hasta 8 metros, se ha ensanchado el puente sobre el Torrent del Caus y se ha construido una rotonda para pacificar el tráfico, garantizado así la convivencia segura de todos los usuarios.

El proyecto, en el cual han trabajado más de 150 operarios, también ha incluido la mejora del drenaje, la ejecución de cunetas transitables, la renovación de la señalización horizontal y vertical y la instalación del alumbrado en la nueva rotonda.