Evacuados los vecinos de un edificio de Valls por el incendio en un piso que estaba en obras

El incendio se ha producido en un piso del número 24 de la calle Muralla del castillo.Google Maps

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los vecinos del número 24 de la calle Murall del castillo de Valls ha evacuado a primera hora de la mañana del viernes por un incendio en una de las viviendas. El aviso ha entrado a las 06.20 horas y los Bombers han movilizado cuatro dotaciones terrestres.

Los Bombers han comprobado que en el interior del piso afectado no había nadie en el interior, ya que se encontraba en reformas. El cuerpo de emergencias ha localizado el fuego en un aislamiento del techo del comedor. El origen se encontraría en una jácena del techo, una de las vigas maestras de la estancia.

El fuego ha provocado que el piso y la escalera quedara afectado por el humo, por lo que los bomberos han realizado tareas de ventilación. Una vez todo ventilado, los vecinos han podido volver a sus viviendas. Los bomberos han traspasado toda la información de la actuación al arquitecto municipal, que tendrá que valorar los daños.