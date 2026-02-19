Anna Casabona París, sommelier de Juvé & Camps y licenciada en Enología por la Universitat Rovira i Virgili, se ha situado entre las mejores profesionales del sector en Catalunya al quedar finalista en el Concurso Mejor Sommelier de Catalunya 2026.

El certamen, organizado por la Associació Catalana de Sommeliers (ACS) en el marco del Fórum Gastronómico Girona, reunió a doce aspirantes de las cuatro demarcaciones catalanas, que compitieron en pruebas de cata, servicio y maridaje de vinos y otros productos.

Paula Cuenda, del restaurant Villa Mas de Sant Feliu de Guíxols, logró ganar el concurso, mientras que Casabona y Chus Brion, del Barcelona Culinary HUB, fueron finalistas. Así pues, con esta clasificación, Casabona se consolida como una de las mejores sommeliers de Cataluña.