Vallmoll prevé un Plan especial para proteger el entorno del antiguo Castillo

Vallmoll sigue trabajando en el Plan Especial Urbanístico que tiene que dar forma en la protección del Castillo antiguo y su entorno con la prohibición de edificar en los terrenos del recinto histórico. El Ayuntamiento del municipio publicó el pasado mes de octubre del 2025 la aprobación parcial del Plan, que tiene el objetivo de mejorar los alrededores del Castillo fechado del año 1153, así como detallar la ordenación y nueva regularización que se establecerá sobre los usos permitidos.

Una de las principales novedades también será la definición de las directrices para la restauración del edificio, una cuestión que está en marcha desde el año 2020 y que continúa en proceso después de que el edificio fuera declarado Bien Cultural de Interés Nacional (BCIN).

El Castillo fue rehabilitado el año 2017 para adaptarlo en equipamientos municipales, pero el consistorio pretende proteger parte de los alrededores para mantener en buen estado las estructuras restantes. El área afectada será, en total, de 5.768,70 metros cuadrados, de acuerdo con la modificación de las normas referentes a la edificación, incorporando al Plan de protección las fachadas de las edificaciones de la plaza del Castillo; la zona del camino del Castillo; dos fincas de titularidad privada y una perteneciente al sistema de Parques y Jardines en la zona sudeste del castillo y, finalmente, la zona noroeste, donde se establecerá una zona ajardinada para prevenir nuevas edificaciones privadas y embellecer el entorno.

Aprobación condicionada

El nuevo Plano Espacial Urbanístico, sin embargo, tendrá que esperar. A pesar de haber recibido luz verde el año 2024 y haberse publicado el mes de marzo del año pasado, en la última actualización del proyecto el Ayuntamiento de Vallmoll destacaba que falta un informe de viabilidad por parte del departamento de Cultura para «asegurar la aprobación definitiva», tal como afirmaba el alcalde de Vallmoll, Josep Lluís Cusidó.

El nuevo reglamento también establecerá qué usos definitivos tendrá el espacio del Castillo, que actualmente se utiliza para reuniones divulgativas, exposiciones y como instalaciones polivalentes. De esta manera, el consistorio prevé tres tipos de usos futuros para el espacio: Docente, sociocultural y administrativo, con propuestas como centros educativos, sociales, hogares de personas mayores, edificio administrativo o como espacio único de exposición.