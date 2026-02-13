Recuperan en Barcelona unas herramientas robadas en Bràfim valoradas en 2.500 euros gracias al GPS

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han recuperado en Sant Andreu una caja de herramientas robada en el Alt Camp el pasado 10 de febrero. Según explica la policía autonómica, el robo con fuerza se cometió en una construcción situada en el polígono número 9 de Bràfim y se habrían llevado material de obra por valor de más de 2.500 euros y 40 metros de cobre valorado en unos 20.000€.

El hallazgo fue posible ya que una de las máquinas sustraídas tendría un geo-localizador y marcaba en una ubicación determinada del distrito de Sant Andreu.

En esta ubicación, los agentes localizaron al día siguiente del robo a un hombre conocido por haber sido detenido varias veces, el cual tenía las herramientas. Según explicó el multirreincidente, él las compró por 230 euros. Por este motivo, el hombre de 42 años, que cuenta con 14 antecedentes, fue detenido por un delito de receptación.