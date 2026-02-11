La Cámara de Comercio de Valls pide a International Paper que «reconsidere» el cierre de las plantas

La Cámara de Comercio de Valls ha pedido a la dirección de International Paper que «reconsidere» el cierre de las plantas de Valls y Montblanc anunciado los últimos días. En un comunicado, el ente ha añadido que en caso de que decidan clausurar las fábricas «se facilite un proceso que permita la adquisición del centro por parte de un inversor que garantice la continuidad de la actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo».

«Estamos convencidos de que la demarcación dispone de las capacidades, infraestructuras y capital humano necesarios para seguir desarrollando con éxito este proyecto», han expuesto. Asimismo, han expresado el apoyo a los trabajadores afectados por la decisión se han ofrecido a acompañarlos en el proceso de recolocación.