Valls pide al Govern intervenir en el cierre de las dos plantas de DS Smith-Paper
El consistorio aprueba una moción para acelerar una venta y evitar la pérdida de más de 200 puestos de trabajo
El salón de plenos del Ayuntamiento de Valls fue escenario este lunes de una reunión de más de un centenar de trabajadores de DS Smith International Paper. Los profesionales de dos plantas, situadas en Valls y Montblanc y con más de medio siglo de historia acumulada en el territorio, siguen amenazados con perder sus empleos después de que la empresa estadounidense anunciara el cierre de ambas plantas el pasado 4 de febrero. Sin aviso previo, mediante una carta y sin ofrecer explicaciones.
En un pleno extraordinario multitudinario, el consistorio vallense aprobó, con 20 votos a favor y una abstención (VOX), una moción encabezada por el grupo municipal de Junts per Catalunya para instar a la Generalitat a intervenir en la situación y evitar el cierre de las instalaciones de ambos municipios mediante la búsqueda de un nuevo inversor. «El Ayuntamiento debía dar una respuesta inmediata y clara», aseguró la alcaldesa de Valls, Dolors Farré. Ante los trabajadores, los distintos grupos municipales mencionaron las condiciones acordadas, entre ellas la activación inmediata de una mesa de mediación y reindustrialización para abordar el caso, así como exigir a la empresa estadounidense «la suspensión de cualquier decisión irreversible» para «establecer una moratoria efectiva del proceso de cierre».
La decisión adoptada por International Paper podría suponer la pérdida de más de 200 puestos de trabajo, que podrían ascender a varios centenares más de forma indirecta teniendo en cuenta empresas de servicios, almacenamiento y distribución. «Nos han dicho que estas empresas también tendrían que cerrar, no solo International Paper», explicaba el presidente del Comité de Empresa de Valls, Albert Queralt, subrayando que «vienen días complicados».
Entre las valoraciones de los grupos municipales, la tendencia se inclinaba por afirmar que el cierre es «injustificado», según los representantes de ERC, CUP y PSC en el gobierno vallense, que hicieron un llamamiento al resto de grupos para apoyar la iniciativa.
Desinterés
El objetivo principal, según lo acordado en la moción, será encontrar una venta alternativa de las instalaciones a terceros para asegurar los puestos de trabajo de todos los afectados. Actualmente «existen» empresas interesadas, según comentó Queralt durante su intervención. El principal problema, según los trabajadores, es el desinterés mostrado por la empresa DS Smith International Paper, que ha acumulado pérdidas durante el último año en la histórica planta de Valls (antes Cartonatges Trilla).
«Quieren hacernos creer que si la planta va mal es culpa nuestra, cuando la realidad es que hay una mala gestión», lamentaba el supervisor de International Paper en Montblanc, Sori Anca. El responsable, que lleva 23 años en la planta montblanquina, criticaba que ahora «se están tomando decisiones sin saber cómo trabajamos ni cómo funciona el territorio», y aseguraba que ambas instalaciones «aportan mucho empleo a la demarcación». La empresa estadounidense afirmó la semana pasada que el cierre de las plantas de Montblanc y Valls forma parte de una «reorganización» de su tejido industrial en Europa.
En el caso de la planta de Montblanc, ya se realizó una venta hace décadas para mantenerla activa, pero ahora la decisión ha sido drástica. «Todo el mundo pensaba que no nos tocaría a nosotros», confesaba el coordinador de Mantenimiento de International Paper en Valls, Alan Rinadias. El profesional llevaba 38 años compartiendo su trayectoria entre ambas plantas y ahora destaca la «incertidumbre» con la que se vive la situación: «International Paper no ha sabido gestionar la empresa; antes daba beneficios de entre 4 y 5 millones de euros y ahora tiene pérdidas», concretaba. Ahora, los trabajadores deberán esperar una posible intervención de la Generalitat para encontrar un comprador o frenar el cierre.
El Consejo de Alcaldes del PSC en Tarragona respalda la situación de los trabajadores de Valls y Montblanc
«Desde el PSC nos comprometemos a utilizar nuestra representación en todas las administraciones, empezando por la Generalitat», afirmó el presidente del Consejo de Alcaldes, Rubén Viñuales, asegurando que la intención es «revertir una decisión empresarial claramente lesiva para el territorio y la gente». En este sentido, desde el partido socialista de la demarcación de Tarragona han expresado su «compromiso» para trabajar de forma coordinada y «en conjunto político» para «encontrar alternativas viables» que eviten que el cierre anunciado por la empresa estadounidense se haga efectivo.
El Consejo de Alcaldes también expresó la necesidad de que la provincia disponga de «un proyecto propio sin necesidad de desplazarse cientos de kilómetros para poder ganarse la vida», en referencia a la posible recolocación planteada por la empresa dentro de su estructura en Cataluña u otras alternativas. Asimismo, la institución mantuvo una reunión con el secretario de Gobiernos Locales de la Generalitat, Xavier Amor, con quien compartieron un análisis del territorio.
A raíz de esta reflexión, los representantes coincidieron en señalar «la prioridad» de aprobar nuevos presupuestos por parte de la Generalitat que permitan aumentar los recursos y ayudas a las comarcas tarraconenses, como la ley de barrios o el incremento de las partidas del PUOSC, así como «la importancia» de la vertebración del Área Metropolitana.