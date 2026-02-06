El jurado popular declara culpables a los dos hombres acusados de asesinar a un hombre en Valls en 2023

El jurado popular ha declarado culpables a los dos acusados de asesinar a un hombre en Valls en marzo de 2023. En la lectura del veredicto hecha este viernes al mediodía en la Audiencia de Tarragona, los miembros del tribunal han considerado probado que los dos hombres degollaron a la víctima y la enterraron en la planta baja del inmueble de la calle de la Iglesia.

Por otra parte, el jurado ha absuelto una de las investigadas para encubrir el crimen con el argumento que no hay pruebas que participara en la limpieza ni en la ocultación de cadáver. En cambio, para los otros dos procesados por el mismo delito, ha considerado probado que participaran. Fiscalia pide a los principales acusados 31 años de prisión por asesinato y detención ilegal y tres años por el encubrimiento.