Cierran dos plantas de una reconocida empresa de Tarragona: peligran 200 puestos de trabajo

El sindicato ha expresado el «rechazo» a la medida y asegura que se trata de una decisión «totalmente arbitraria»

ACN

La empresa International Paper, dedicada al sector de los embalajes y las cajas, ha anunciado el cierre de las plantas de producción de Valls y Montblanc. La decisión lo ha comunicado a los ayuntamientos de las dos capitales de comarca y al comité de empresa.

La dirección de la compañía plantea un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que contempla el despido de aproximadamente 200 trabajadores, según explica CCOO a través de un comunicado. El sindicato ha expresado el «rechazo» a la medida y asegura que se trata de una decisión «totalmente arbitraria» que «no responde a ninguna lógica de viabilidad económica». Desde CCOO creen que se trata de una «estrategia de especulación corporativa y deslocalización encubierta».

En la carta enviada a los ayuntamientos, en la cual ha tenido acceso a la ACN, la empresa apunta que el cierre responde al «proceso de revisión estratégica» de la actividad en el estado español, Portugal y Marruecos. Y que el objetivo es «mejorar la eficiencia y garantizar que la estructura operativa de la empresa responde a las necesidades cambiantes de los clientes y a las difíciles condiciones de mercado actuales».

Antonio Muriana, presidente del comité de empresa de la planta de Montblanc, pide la implicación del Consejo de alcaldes, la Diputación de Tarragona y la Generalitat con el fin de evitar el cierre. El pleno del Ayuntamiento de Montblanc aprobó por unanimidad una moción que reclama que no se cierre la empresa, y el Ayuntamiento de Valls pidió una reunión con la gerencia de International Paper.

