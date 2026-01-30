El viento tumba un árbol de grandes dimensiones en Valls

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Desde el jueves por la noche el viento ha vuelto a hacer acto de presencia en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Este fenómeno meteorológico ya provocó la noche del domingo y durante todo el día del lunes varias incidencias a los municipios. Esta vez los Bombers no han evidenciado un aumento de actuaciones a causa del viento.

Sin embargo, en las redes sociales se han podido ver imágenes como la caída de un árbol de grandes dimensiones en la calle Xiquets de Valls de la capital del Alt Camp. Por suerte, el árbol no ha caído en medio de la vía sino que ha quedado apoyado contra el edificio del lado.

Protección Civil ha activado el Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Cataluña (VENTCAT) en fase de alerta ante la previsión de fuertes rachas a partir de esta medianoche y hasta el sábado por la tarde o noche. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) informa de que se pueden superar los 72 km/h en el Baix Camp, el Tarragonès, el Alt Camp, el Alto y el Baix Penedès, Anoia y el Baix Llobregat. En las comarcas del extremo sur (Baix Ebre y Montsià) y del norte (Ripollès y Alt Empordà) la probabilidad de superación del umbral será menor. Ante esta situación, se ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones en los desplazamientos y actividades al aire libre.