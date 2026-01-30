Talento y emoción en las 'Nits de Clàssics' de Valls

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

El pasado miércoles se presentó la programación de enero a junio de las Nits de Clàssics de Valls, que combinará conciertos de pequeño formato con dos grandes conciertos sinfónicos. Uno de estos montajes de gran formato es el espectáculo Mar de Mars, una creación coral sinfónica dedicada al Mediterráneo que reunirá la Orquesta Terrassa, el Coro Canta —con más de 100 cantantes en el escenario—, un conjunto de solistas y la actriz Àngels Gonyalons como narradora. Entre los solistas estarán la soprano Irene Mas, el tenor Roger Padullés y el bajo Germán de la Riba. Este concierto sinfónico, que reunirá a 150 músicos encima del escenario, se podrá escuchar en Valls el 18 de marzo, pero también en Girona y en el Auditorio de Barcelona.

La programación arrancó este mismo jueves y continuará el 19 de febrero con Helix Trio, que ofrecerá un viaje por danzas de todo el mundo, con obras de Dvorák, Ravel y Turi, en un programa que destaca el talento emergente de la música de cámara.

En marzo pondrá el foco en la recuperación de figuras femeninas olvidadas de la composición, con un concierto dedicado a autoras como Amy Beach o Lili Boulanger, que contará con el tenor Roger Padullés, la violinista Judith Bofarull, Marta Mulero, en el violonchelo y Medir Bonachí en el piano. Aquel mismo mes también se ha programado el tradicional concierto del Pregón de Semana Santa, que consistirá en una obra religiosa emblemática del siglo XVIII, que será interpretada en la Iglesia de Sant Joan.

La primavera se abrirá en otros escenarios, como la iglesia de Sant Francesc, con recitales barrocos y conciertos en dos pianos. En la primera cita actuarán una de las mejores violinistas barrocas de España, Adriana Alcaide, y la clavecinista Ana Marija Kranz. En la segunda, se podrá disfrutar de un concierto de piano a cuatro manos con Emili Brugalla y Vesko Stambolov.

En mayo se celebrará el 40 aniversario de las Joventuts Musicals de Catalunya con una propuesta de concierto sorpresa y gratuito, simultáneo por toda Cataluña, con músicos vinculados a la entidad. La programación encarará la recta final con un concierto protagonizado por el pianista Albert Guinovart y el Coro Femenino de Cámara Scherzo, bajo la dirección de Esteve Nabona. También se hará uno de los conciertos más participativo de la temporada:

Cantem. Sons de la terra. Homenatge a Antoni Gaudí. El acto reunirá a Daniel Blanch en el piano, la mezzo Marta Valero, el barítono Lluís Calvet, el Coro Ciutat de Tarragona, un coro participativo y la Orquesta Sinfónica Camerata XXI, dirigidos por Daniel Montané. Además, se estrenará una pieza de encargo de Joan Magrané dedicada al arquitecto. La temporada se cerrará el 14 de junio en el Convento de las Artes de Alcover con la Nit de lírica, que reunirá jóvenes promesas del canto y voces consolidadas del panorama lírico, acompañadas al piano por Josep Buforn.