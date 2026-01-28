Valls estrena el nuevo Águila de la ciudad para celebrar los 325 años de tradición festiva

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Valls vivirá el próximo 2 de febrero una cita destacada de su calendario festivo con el estreno del nuevo Águila de la ciudad, coincidiendo con la festividad de la Virgen de la Candela y la conmemoración de los 325 años de la primera referencia documentada de esta figura emblemática. La presentación culmina un proyecto de recuperación patrimonial impulsado por el Ayuntamiento y la comisión participativa del Ritual y Séquito Ceremonial.

Previamente, a partir del 31 de enero, la Biblioteca Popular acogerá la exposición «325 años del Águila de Valls», que repasa la historia del Águila y de su papel central en la cultura festiva de la ciudad. La muestra incluye figuras históricas, elementos originales del entremés, material gráfico y la maqueta del nuevo Águila, así como un audiovisual sobre el proceso de recreación.

La nueva figura es una reproducción fiel del Águila barroca destruida en 1936 y recupera la estética, las proporciones y las técnicas constructivas tradicionales. Ha sido realizada por el taller Statuari, del imaginero Carlos Morillo, especialista en imaginería festiva histórica. El Águila hace 2,60 metros de altura, pesa unos 65 kilos e incorpora elementos singulares como una corona artesanal reproducida a partir de documentación original.

El estreno solemne tendrá lugar el 2 de febrero en la iglesia de Sant Joan, después de la representación de la Mojiganga de Valls. Una vez bendecida, el nuevo Águila ofrecerá su primer baile solemne en honor a la Virgen de la Candela, marcando también el inicio de la cuenta atrás hacia las Fiestas Decenales de 2031.

Con esta incorporación, Valls recupera una pieza clave de su patrimonio inmaterial y consolida el compromiso con la investigación, la conservación y la divulgación de su legado festivo.