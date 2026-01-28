Sociedad
La borrasca Joseph deja una imagen insólita en Valls: un tendedero colgado de un árbol
Las fuertes rachas de viento han provocado que un tendedero salga volando y acabe entre las ramas de un árbol
La borrasca Joseph ha dejado en Valls una imagen curiosa que ha despertado el humor de muchos usuarios en las redes sociales, ya que un tendedero completo, con ropa colgada, ha quedado atrapado entre las ramas de un árbol tras ser arrancado por el fuerte viento.
La escena se ha compartido a través de las redes sociales, donde algunos usuarios no han dudado en bromear: “No hay un mejor lugar para secar la ropa”. El temporal continúa afectando a la demarcación, con rachas de viento persistentes y lluvias que, aunque no alcanzan una intensidad extrema, mantienen el cielo inestable desde hace varias semanas.