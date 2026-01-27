Denuncian un taller ilegal en el Alt Camp y detienen a uno de los clientes por tráfico de drogas

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Valls, conjuntamente con efectivos de la Unidad Regional de Medio Ambiente, denunciaron el viernes pasado a un municipio del Alt Camp un taller de reparación de vehículos por varias irregularidades. Durante la inspección detuvieron uno de los clientes, un hombre de 25 años, como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La inspección en este taller de automoción se llevó a cabo alrededor de las 11.00 horas. Durante la actuación policial se identificaron dos trabajadores y seguidamente se comprobó que ambos estaban en situación administrativa irregular y no disponían de contrato de trabajo ni estaban dados de alta en la Seguridad Social. Asimismo, el establecimiento tampoco contaba de licencia de actividad ni ningún contrato con un ente autorizado para la gestión de residuos.

El establecimiento tampoco contaba de licencia de actividad.Mossos d'Esquadra

En este sentido, los mossos detectaron en el interior del local aceites usados, filtros y otros elementos de automoción sin el correspondiente etiquetado y separación tal como obliga la normativa vigente. Aparte de la ausencia de legalización de la actividad que llevaban a término, los agentes también observaron infracciones en materia de seguridad. El inadecuado almacenaje de materiales potencialmente inflamables se sumaba a la falta de extintores y otras medidas básicas. Además, tampoco mostraron ningún documento que acreditara el mantenimiento de la maquinaria y los equipos que usaban.

Los Mossos observaron un inadecuado almacenaje de materiales potencialmente inflamables.Mossos d'Esquadra

Poco antes de finalizar la inspección, se identificó a un cliente que venía a recoger su vehículo. Una vez hechas las comprobaciones pertinentes, los agentes confirmaron que el vehículo que el hombre pretendía llevarse no estaba a su nombre y en el cacheo localizaron dos bolsas con casi dos gramos de MDMA y más de medio gramo de metanfetamina. Asimismo, llevaba un total de 220 euros en billetes fraccionados. Por todo ello, lo acabaron deteniendo por un delito de tráfico de drogas.

El hombre, que contaba con 14 antecedentes policiales, algunos relacionados con delitos contra la salud pública, quedó en libertad unas horas después con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sea requerido.